Trampolino di bronzo per Santoro e Pellacani 

Si conoscono da quando sono nati e tre metri sopra l'acqua sono una cosa sola. Matteo Santoro e Chiara Pellacani si prendono il bronzo ai mondiali nel trampolino sincro misto: un altro podio per i due romani che si aggiunge alla lunga lista di medaglie conquistate in tandem. Spettacolo, lacrime ed emozioni per i due tuffatori che si confermano comunque sul podio dopo l'argento di Budapest 2022 e le medaglie europee. L'oro va ai cinesi Zifeng Zhu e Shan Lin e l'argento agli australiani Domonic Bedgood e Maddison Keeney. Chiara e Matteo si considerano come fratelli e sembrano nati “per saltare insieme” come dicono i loro allenatori. Diciassette anni da compiere il 9 ottobre Santoro è il più giovane medagliato della storia dei tuffi italiana e il più giovane della spedizione azzurra a Fukuoka; vent’anni compiuti per Pellacani, che in Giappone ha già vinto il bronzo nel sincro in coppia con Elena Bertocchi.

Sorride anche la pallanuoto declinata al femminile: il Setterosa infatti ha battuto la Nuova Zelanda 14-7 a accede ai quarti dove troverà gli Stai Uniti, tricampionesse olimpiche (si gioca lunedì). «Ci siamo regalati un quarto di finale contro gli Stati Uniti dove dovremo far sentire a loro la pressione di un match da dentro o fuori. Loro partono favoriti e dovremo esser bravi a contrastare le loro controfughe e limitare le loro tiratrici. Senza paura però - dice il ct delle azzure Carlo Silipo - bisognava voltar pagina dopo la la brutta sconfitta con la Grecia». Ora le americane: scoglio sulla carta quasi impossibile, ma il Setterosa ci prova.

