Tramonta il Covid, restano le regole 

E mentre prosegue la caccia ai camici che non ci sono, per mandarli in corsia o negli ambulatori dei medici di base, lo stesso assessore Doria annuncia la cosiddetta “Fase zero” per la pandemia. Con un decreto, modifica il Piano regionale per la gestione dei pazienti Covid negli ospedali sardi. «In Italia l’incidenza è sotto i 33 casi per centomila abitanti», commenta Doria, quindi assai di meno rispetto ai 226 (sempre per centomila abitanti) del dicembre scorso. Così, si ridimensionano i reparti Covid negli ospedali sardi per riaprire tutti i servizi sacrificati, o ridotti, per dare posti letto, medici e infermieri a chi contraeva il virus. Ai direttori sanitari di ogni presidio spetterà suddividere i posti letto tra non Covid e Covid.

È in questo scenario che la carenza di medici e infermieri, già esistente prima del Covid per un problema di miopia politica che ha impedito di allargare per tempo il numero chiuso nelle facoltà di Medicina e nelle scuole di specializzazione, induce la Regione a un tentativo in extremis. Lo fa con un avviso pubblico a firma di Carlo Doria, assessore alla Sanità: stabilisce che medici e infermieri stranieri, anche extra Ue, potranno «essere impiegati nella sanità pubblica e nelle strutture private accreditate, sanitarie e socio sanitarie, come quelle residenziali per anziani, minori, psichiatriche e delle dipendenze che fanno parte della rete regionale, con incarichi provvisori per sopperire alle carenze e necessità assistenziali». Scrivere per le candidature a san.dgsan@pec.regione.sardegna.it.

La pandemia è finita, il Covid non c’è più. Sì, di gomma , direbbero scetticamente nella Cagliari dei rioni storici. Certo, a festeggiare non si avrebbe del tutto torto, se paragoniamo questi giorni al lungo periodo della strage quotidiana, di bollettini sanitari che sembravano di guerra e di lockdown. Ma anche se l’Organizzazione mondiale della Sanità dichiara chiusa l’emergenza sanitaria globale, anche se la variante della Sars chiamata Covid-19 ha rallentato moltissimo il passo grazie ai vaccini, c’è ancora e ancora uccide. Infatti i medici non si rilassano troppo, e lo si nota negli ospedali, compresi quelli sardi, dove le restrizioni stabilite durante la pandemia restano, al massimo si attenuano.

Caccia a nuovi camici

Siamo alla “Fase zero”

«Non è un liberi tutti»

Dunque, pandemia finita e allora liberi tutti anche negli ospedali, dove cadono l’obbligo di mascherina e il limite di visite di parenti e amici ai pazienti ricoverati? «Direi proprio di no», ammonisce l’ assessore Doria, che invita a non fare confusione: «Il decreto disciplina l’attività negli ospedali, soprattutto per la gestione dei letti, mentre le misure di prevenzione cambieranno ben poco: sto scrivendo l’ordinanza, tra qualche giorno sarà pronta». Quindi, le restrizioni negli ospedali sono tutt’altro che concluse: «L’ordinanza», dice Doria, «sarà ispirata a quella del ministero della Salute, che contiene le nuove linee-guida. Ad esempio, le mascherine resteranno obbligatorie nei reparti dove sono ricoverati pazienti fragili: a dire il vero lo sono un po’ tutti, quando hanno necessità di ricovero. Per quanto riguarda le visite ai degenti da parte di familiari e amici, rivedremo le politiche di contingentamento, ma saranno i direttori sanitari di ogni ospedale a decidere le regole».

Regole variabili

Sa un po’ di “spezzatino”, lo stesso che c’è oggi: al Santissima Trinità di Cagliari, ad esempio, entra un visitatore al giorno per ogni paziente: se anche si trattiene per cinque minuti, quel ricoverato avrà “bruciato” la sua unica visita quotidiana. Al policlinico Casula dell’Aou a Monserrato, invece, al letto del ricoverato «già da tempo arriva un solo visitatore per volta, ma quando esce può entrarne un altro», riassume Giancarlo Angioni, direttore sanitario dell’Aou cagliaritana. «Nelle aree in cui ci sono i pazienti, al Policlinico sono obbligatorie le mascherine Ffp2, invece si circola senza nelle aree comuni, compreso il bar. Con questi limiti, i pazienti si sentono più tutelati. E lo sono». Sempre nell’ambito di Azienda ospedaliero universitaria, ma questa volta di Sassari, il direttore sanitario Luigi Cugia premette che «gli specialisti ne hanno discusso a lungo, decidendo di mantenere l’obbligo di Ffp2 nelle aree interne. E dopo il 30 giugno, data in cui l’Oms sta fissando la fine della pandemia, «le mascherine resteranno obbligatorie al Santissima Annunziata e in tutte le Cliniche nei reparti in cui ci sono i pazienti fragili, ad esempio Oncologia, Ematologia, Geriatria e Rianimazione».

Regole interne

All’Arnas Brotzu di Cagliari, il principale ospedale sardo, il direttore sanitario Raimondo Pinna ha impartito istruzioni precise: «Mascherine obbligatorie per tutto il personale, anche amministrativo e per i visitatori. Ogni ricoverato può ricevere solo una visita al giorno per non rischiare di far entrare il virus». All’Oncologico Businco, che dal Brotzu dipende, maglie un po’ più larghe: «In alcuni reparti, con le precauzioni, i familiari entrano a qualsiasi ora». Ma è un ospedale paticolare.

L’Asl di Cagliari

All’Asl di Cagliari, cui fanno capo molti ospedali, il direttore sanitario Roberto Massazza riflette sulla circolare del ministro Schillaci: «Mascherine obbligatorie negli ospedali in presenza di pazienti fragili, ma quando arrivano al ricovero lo sono tutti. Noi teniamo la regola per tutto maggio, poi vedremo i contagi, ma la filosofia dell’Asl 8 resta proteggere il paziente. Si deve ridurre al minimo il rischio infettivo nelle corsie: per il Covid, certo, ma anche per l’influenza stagionale, considerato che spesso i ricoverati sono immunodepressi». Perché il Covid non c’è più, sui documenti. Ma il virus gira: poco, ma lo fa.

