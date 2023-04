Tramoni, da Pisa con furore 

I due piccoli talenti cresciuti nell’Ajaccio avevano da subito messo in evidenza le loro qualità. «Matteo è un giocatore completo. Può fare bene più di un ruolo. Giocò poco con noi della Primavera e ha qualità tecniche straordinarie - ha detto di lui recentemente l’ex allenatore della Primavera del Cagliari Alessandro Agostini - ha grandi doti ed è sempre stato un ragazzo abituato a seguire alla lettera i dettami tattici richiesti dai suoi allenatori». Non da meno il più giovane Lisandru: «Lo utilizzavo come attaccante esterno a piede invertito o anche come trequartista - ha proseguito Agostini, che nella Primavera rossoblù lo ha allenato più del fratello - può fare entrambi i ruoli. Per me avrà un grande futuro, ha un talento importante, ma deve ancora migliorare sulla fase di non possesso. Quando avrà acquisito entrambi i concetti e li avrà padroneggiati, sarà un calciatore completo», aveva sottolineato Agostini, che su di loro aveva voluto aggiungere un dettaglio non da poco: «Ho notato in tutto il periodo in cui siamo stati insieme che i due ragazzi erano molto legati fra di loro, sempre insieme fin dal giorno del loro arrivo a Cagliari, hanno un bellissimo rapporto e sono anche tanto in sintonia. Questa può essere una qualità da non sottovalutare per ogni squadra».

Lisandru, esterno offensivo classe 2003, e Matteo centrocampista nato nel 2000, avevano ben impressionato gli osservatori della società di Tommaso Giulini: il Cagliari li aveva seguiti in Corsica e portati in Sardegna nell’estate del 2020. Nonostante la giovane età, Matteo aveva già disputato oltre 60 partite di Ligue 2, la Serie B francese.

Tra le file del Pisa, prossimo avversario del Cagliari nel giorno di Pasquetta, i rossoblù ritroveranno i due fratelli Tramoni, meteore tanto apprezzate quanto sacrificate per far rifiatare le casse del club. Isolani della vicina Corsica, hanno solo assaggiato la ribalta prima di cominciare il giro fra prestiti e cessioni.

Tra le file del Pisa, prossimo avversario del Cagliari nel giorno di Pasquetta, i rossoblù ritroveranno i due fratelli Tramoni, meteore tanto apprezzate quanto sacrificate per far rifiatare le casse del club. Isolani della vicina Corsica, hanno solo assaggiato la ribalta prima di cominciare il giro fra prestiti e cessioni.

Lisandru, esterno offensivo classe 2003, e Matteo centrocampista nato nel 2000, avevano ben impressionato gli osservatori della società di Tommaso Giulini: il Cagliari li aveva seguiti in Corsica e portati in Sardegna nell’estate del 2020. Nonostante la giovane età, Matteo aveva già disputato oltre 60 partite di Ligue 2, la Serie B francese.

Dalla Corsica con furore

I due piccoli talenti cresciuti nell’Ajaccio avevano da subito messo in evidenza le loro qualità. «Matteo è un giocatore completo. Può fare bene più di un ruolo. Giocò poco con noi della Primavera e ha qualità tecniche straordinarie - ha detto di lui recentemente l’ex allenatore della Primavera del Cagliari Alessandro Agostini - ha grandi doti ed è sempre stato un ragazzo abituato a seguire alla lettera i dettami tattici richiesti dai suoi allenatori». Non da meno il più giovane Lisandru: «Lo utilizzavo come attaccante esterno a piede invertito o anche come trequartista - ha proseguito Agostini, che nella Primavera rossoblù lo ha allenato più del fratello - può fare entrambi i ruoli. Per me avrà un grande futuro, ha un talento importante, ma deve ancora migliorare sulla fase di non possesso. Quando avrà acquisito entrambi i concetti e li avrà padroneggiati, sarà un calciatore completo», aveva sottolineato Agostini, che su di loro aveva voluto aggiungere un dettaglio non da poco: «Ho notato in tutto il periodo in cui siamo stati insieme che i due ragazzi erano molto legati fra di loro, sempre insieme fin dal giorno del loro arrivo a Cagliari, hanno un bellissimo rapporto e sono anche tanto in sintonia. Questa può essere una qualità da non sottovalutare per ogni squadra».

La carriera

Dopo qualche sporadica presenza tra Serie A e Coppa Italia con la maglia rossoblù, Matteo – secondo giocatore corso nella storia a vestire la maglia del club, dopo Francois Modesto - ha messo ulteriormente in evidenza le sue qualità nella stagione in prestito al Brescia in Serie B nel 2021. Per lui 8 gol in quarantuno presenze (playoff compresi). Lo stesso Massimo Cellino avrebbe voluto riscattarlo lo scorso mese di giugno, ma il Brescia è stato frenato per via della clausola che prevedeva una percentuale sulla rivendita del 50%.

Con la retrocessione in B del Cagliari, si pensava fosse giunto il suo momento da protagonista. magari insieme al fratello Lisandru che nel frattempo con la Primavera rossoblù aveva collezionato 22 presenze e 5 gol, ma per loro c’era in serbo un colpo di scena che ha spiazzato tutti, tifoseria e addetti ai lavori.

La cessione al Pisa

Nell’ottica del risanamento delle casse della società rossoblà, a inizio stagione i due fratelli Tramoni sono stati ceduti in coppia al Pisa. L’operazione più onerosa della storia per la squadra toscana, una spesa complessiva di circa 4 milioni di euro. Al Pisa dopo una prima fase di rodaggio, Matteo si sta ritagliando il suo spazio: 25 presenze, quattro gol e due assist, utilizzato prevalentemente da trequartista o da seconda punta. Sta trovando pochissimo spazio, invece, il più giovane Lisandru, solo tre presenze con la maglia nerazzurra e tantissime panchine in attesa di trovare la svolta.

Entrambi pensano già alla partita di Pasquetta col Cagliari come possibile momento di riscatto contro la squadra che li ha portati in Italia ma che nel momento della possibile svolta li ha ceduti a un altro club.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata