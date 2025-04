Trame di storie, l’arte è donna 

La storia del paese raccontata da quattordici donne. Non poteva che chiamarsi “Le leggende di Sardara tra ago, filo e sostenibilità” l’esposizione allestita nel museo Casa Pilloni di cui sono protagoniste le opere realizzate da un gruppo di quattordici ricamatrici e cucitrici della cittadina termale e ispirata a Libri Cuciti di Maria Lai.

L’idea, figlia del progetto Fiabe cucite, si è sviluppata attraverso un laboratorio creativo sotto la guida della cooperativa Villa Abbas, gestore del vasto patrimonio storico-culturale di Sardara. «L’attività, portata avanti in diversi incontri - racconta la curatrice, Elena Mameli - è frutto di un processo creativo che ha unito tecniche diverse, dal ricamo al cucito, fino al collage, utilizzando materiali riciclati come la lana di pecora, foglie, paglia, fiori selvatici e oggetti vari. Un intreccio tra passato e presente, tra tradizione e sostenibilità, attraverso un percorso di condivisione e socializzazione». Le artiste, su pezzi di stoffa che richiamano a un dipinto su tela, hanno saputo trasformare la tradizione orale in arte tessile, dando vita a trame di storia esposte in tre sale, ognuna dedicata a una leggenda. La prima immortala il racconto popolare di Sa Musca Macedda del castello di Monreale; la seconda descrive il mito della Cuffia di Sant’Anastasia; l’ultima conduce alle origini di Sa Funtana de is Dolus. E per immergersi nelle atmosfere di queste antiche narrazioni viene in aiuto un sistema digitale.

In ogni stanza, il visitatore, tramite la fotocamera dello smartphone o tablet o un’app, può scansionare un qr code e ascoltare le leggende ricamate dalla voce narrante di una delle donne, Maria Elena Pusceddu. All’inaugurazione dei giorni scorsi hanno partecipato in tanti.

«A nome della comunità – ha detto il sindaco, Giorgio Zucca - ringrazio la cooperativa e le nostre brave artiste per il lavoro svolto, occasione anche di socializzazione e impegno a non chiudere la finestra sulle tradizioni». Le protagoniste: Paola Garau, Graziella Tuveri, Giuseppina Murgia, Fabia Urraci, Monica Angius, Mariuccia Piano, Giorgia Mereu, Marta Usai, Simona Ibba Testa, Rita Piano, Sandra Atzori, Domenica Piano, Patrizia Piano. ( s. r. )

