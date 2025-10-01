“Trame condivise” a Casa Dessì 

Il punto di partenza, a Settimo San Pietro, è stato un corso di tessitura sul tema “Trame condivise, un percorso tra fili, mani e creatività”, con la creazione di vari oggetti, gli stessi che sono stati esposti a Casa Dessì.

Le lezioni vanno avanti da alcuni mesi: si è iniziato dalla costruzione e dall’utilizzo del telaio per arrivare alla realizzazione di oggetti e capi di abbigliamento. Tutto è iniziato nei mesi scorsi su iniziativa del Centro di aggregazione sociale con l’apertura del laboratorio di tessitura aperto a tutti e al quale continuano a partecipare diverse donne. Sono stati realizzati, lavorando a mano, borse, porta occhiali, gilet e giacche. Che sono stati esposti in una splendida mostra nella monumentale Casa Dessì, in via Gramsci. Una bella iniziativa portata avanti dalla passione per l’arte antica della tessitura, realizzata da mani abilissime. Un modo anche di conservare i valori del passato.

