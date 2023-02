«Sono distrutta. Tramavano alle nostre spalle, questa cosa fa troppo male: ci sentiamo presi in giro», esordisce Egidia Carta, tenace donna di Orgosolo che a stento trattiene le lacrime, investita da un polverone da quasi mezzo milione di euro, cifra destinata all’acquisto di un immobile per la sede della Fondazione San Pietro di cui è presidente. «Non posso accettare di essere etichettata come truffaldina. Non voglio passare come ingenua o sprovveduta: davvero, non so manco cosa sia un emendamento. Nessuno ha chiesto alla Regione quei soldi. Ci siamo fidati, questa Donatella Cherchi si è presentata come una persona a modo che voleva dare la casa in usufrutto alla Fondazione. Non ha mai parlato dell’ipoteca pendente sull’immobile. L’ho vista solo una volta, dal notaio, poi è sparita».

Il giallo si infittisce

Da una parte la politica regionale che destina 480 mila euro per la «completa acquisizione dei diritti reali mancanti nella sede istituzionale» della Fondazione San Pietro, con un emendamento fantasma che ancora non ha un “promotore”; dall’altra, una parte del direttivo del sodalizio culturale, Egidia Carta e il segretario Sebastiano Sanna che cascano dalle nuvole e fanno capire di sentirsi come raggirati. Il sogno della Fondazione è iniziato il 26 luglio del 2019 a Cagliari. E sullo sfondo solo nobili fini, «quella voglia matta di restituire alla città di Nuoro qualcosa di bello, di mettersi a disposizione per rilanciare e animare questo luogo con la cultura, magari anche con la magia dei tetti di San Pietro», dice Egidia Carta, mentre cerca di abbozzare ugualmente un sorriso ai clienti che raggiungono il suo ristorante di piazza Satta. Chi conosce bene questa donna, però, sa che in queste ore l’agitazione la pervade. Rabbia e disappunto prendono il sopravvento. «Volevo fare tante belle cose per Nuoro, e invece? Mi ritrovo adesso uno sguardo di sospetto. Se qualcuno ha tramato alle nostre spalle, sappia che emotivamente mi fa un danno enorme».

Casa della discordia

Tutto ruota intorno all’abitazione di via Mariano d’Arborea, appartenuta in passato al nuorese trapiantato a Cagliari Giuliano Guida Bardi e rilevata all’asta per 87 mila euro da Donatella Cherchi, persona di fiducia dell’imprenditore. «A suo tempo abbiamo solo fatto presente alle parti politiche che per noi sarebbe stato importante avere tutti i requisiti (quindi un patrimonio e una sede, ndr ) per ottenere il riconoscimento nazionale come Fondazione - spiega Carta -. Non abbiamo mai chiesto: vogliamo quella casa. A noi serviva una sede, una qualsiasi». Carta precisa: «Questa operazione è stata fatta a nostra insaputa. Non sapevamo certo che sarebbero arrivati 480 mila euro». L’ex dirigente regionale, Felice Corda, non ha dubbi: «La Fondazione San Pietro è nata per comprare la casa appartenuta a Giuliano Guida Bardi. La politica ha agito in quella direzione». Egidia Carta fa un sospiro: «La Fondazione era un sogno bellissimo. Il colpo ricevuto, però, è stato troppo duro».