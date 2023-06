Tramariglio vietata alle auto In spiaggia ora si arriva a piedi 

La piccola spiaggia di Tramariglio per l’estate 2023 la si potrà raggiungere solo attraverso un sentiero pedonale. Le auto saranno off-limits, dovranno essere lasciate qualche centinaio di metri di distanza dal litorale. Lo stabilisce una ordinanza varata dal direttore del Parco di Porto Conte, Mariano Mariani, che disciplina gli accessi alla baia individuando un unico sito per la sosta delle macchine in un’area concessa dall’Agenzia Laore Sardegna.

Si tratta di un provvedimento urgente adottato ieri per tutelare un sito particolarmente delicato e sensibile per la biodiversità florofaunistica e per il patrimonio geologico considerato di rilevanza internazionale. L’area costiera nella stagione delle vacanze subisce, infatti, un consistente impatto antropico ed è per questo che i vertici dell’area sottoposta a tutela hanno organizzato uno spiazzo per la sosta a monte della spiaggia. Solo i residenti e i titolari delle attività turistiche e del club nautico potranno arrivare in auto fino al limite della fascia costiera giusto il tempo di scaricare le merci, per un massimo di 30 minuti.

Nel prossimo futuro a Tramariglio e alle Grotte di Nettuno si arriverà con un autobus elettrico. Il Parco ha pronti i primi 690mila euro per dare gambe al progetto di mobilità sostenibile nei tre chilometri e mezzo che dividono Casa Gioiosa, quartier generale dell’Area protetta, dal piazzale della Scala del Cabirol.

RIPRODUZIONE RISERVATA