“Train… to be cool”, studenti a lezione di sicurezza ferroviaria 

Oltre 50 incontri nelle scuole in cui sono stati coinvolti circa 2.300 studenti. Questo il bilancio nell’Isola dell’attività del progetto “Train… to be cool” della Polizia ferroviaria, nato per promuovere la cultura della sicurezza in ambito ferroviario. Gli agenti hanno incontrato alunni delle primarie, delle secondarie di primo e secondo grado a Cagliari ma anche a Olbia e Oristano – sedi di compartimento, sottosezione e posto Polfer – ma anche a Monserrato, Santa Giusta, Sassari e Macomer.

Accanto agli incontri in aula, sono state organizzate visite nelle stazioni ferroviarie, durante le quali gli agenti hanno illustrato i principali rischi legati all’ambiente ferroviario e le buone pratiche per prevenirli. L'uso di video, brochure e testimonianze dirette ha permesso di sensibilizzare gli studenti sull’importanza del rispetto delle regole: non oltrepassare la linea gialla, attraversare solo tramite sottopassaggi, evitare i binari con sbarre abbassate o l’uso di cuffiette in prossimità dei treni. Le attività hanno suscitato l’interesse degli studenti, che hanno partecipato attivamente, ponendo domande anche sulla carriera nella Polizia e sui relativi concorsi.Il progetto ha inoltre rafforzato il rapporto tra Polizia e scuola.

