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Longevity weeks.
12 ottobre 2026 alle 01:44

Trail e nuoto chiudono lo show a Porto Cervo 

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Due settimane dedicate a benessere, salute e qualità della vita, con una bella componente sportiva. Le Longevity Weeks Costa Smeralda di Porto Cervo (un’iniziativa del Consorzio Costa Smeralda) hanno proposto tornei e gare di diversi sport, per lo più legati al mare e alla spiaggia. Un modo per rafforzare il tema di un’iniziativa che ha avuto anche aspetti divulgativi in ambito medico-scientifico.

Nella Beach Arena si sono alternati il tennis (Riccardo Manenti e Angelica Villeco i migliori, davanti a Silvia Costantino e Andrea Portoghese), il rugby (con i campioni italiani 2025 e 2026 e vice campioni d’Europa 2026 dei Rockets Roma su tutti), il volley (Irene Enzo la migliore, davanti alle sorelle cagliaritane Valentina e Federica Calì) e anche il calcio. Il Pisa, campione d’Italia, ha battuto 3-2 il Cagliari in finale, con doppietta di Tommaso Fazzini, fratello del rossoblù Jacopo.

La chiusura, sabato e ieri, è stata dedicata a una combinata trail running-nuoto in acque libere capace di esaltare le potenzialità della Sardegna come terra in cui praticare sport, con benefici sulla salute.

Sabato, Pietro De Vos (Amr), 34enne lombardo reduce dal secondo posto nell’Oliena Sky Trail, si è imposto in 55’04” su Bohdan Fesenko e sull’atleta di casa Nicolò Filigheddu, con la triatleta sassarese Alice Capone prima donna. Ieri nel nuoto lo specialista Matteo Moi e Giorgia Pierazzini (6ª assoluta) hanno vinto sui 1800 metri e Ilaria Respizzi e Matteo Di Carlo (nell’ordine) sugli 800. ( c.a.m. )

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