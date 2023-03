Trail, dalla montagna al mare 

In Barbagia si prepara Belvì Trail. Dal 22 al 25 aprile partendo dal paese si avrà la possibilità di scegliere tra quattro percorsi: tre itinerari percorribili sia con mountain bike che in gravel bike con diverse distanze e un nuovo tragitto road percorribile con bici da strada.

Come ogni anno si va alla scoperta degli angoli più nascosti della Barbagia per poi raggiungere il mare, e come sempre una costa diversa.

Belvì Trail, voluto dall’omonima associazione e da Supramonte X Wild, è accompagnato da uno spirito non competitivo, ma si tratta di un’esperienza senza tempo massimo che permette di scegliere il ritmo, la durata e le tappe che si preferiscono, fermarsi ad ammirare un panorama, fare una foto o andare in un ristorante a mangiare dei piatti tipici.

L’evento propone itinerari diversi, unici e sempre affascinanti, per scoprire le bellezze nascoste della nostra regione. Le iscrizioni scadono il 12 aprile.