Tragodia e la commedia degli equivoci “Il Pasticcione” debutta nel weekend  

Ultimi appuntamenti, sabato e domenica alle 19 alla Fabbrica delle Gazzose di Mogoro, per la ventesima edizione della rassegna “Libertà di espressione” firmata dalla compagnia Teatro Tragodia. I padroni di casa chiudono l’evento con un debutto: in scena “Il Pasticcione ovvero s’Improddadori” di Virginia Garau e Daniela Melis.

Liberamente tratto dal poema epico “Una Bella Nadìada. Eros e Libido dei Sardi Pilliti” di Ulisse Sebis, lo spettacolo vede sotto i riflettori Gino Betteghella, Virginia Garau, Daniela Melis, Carmen Porcu, Ulisse Sebis.

La trama? Eccola. Quattro sorelle: Irma, Emma e Anna attendono l’arrivo del feretro della loro cara Clara e per sbrigare velocemente le pratiche, incaricano il tuttofare Sisinni ovvero il Pasticcione, accompagnato dal suo fido aiutante Nassiu. «Problemi? Difficoltà? Pensieri? Ci Pensa Sisinni!». Ma che confusione! Perché Sisinni ariva ma, vittima della sua stessa dabbenaggine, è convinto che non si tratti di un funerale ma di un matrimonio. Così, in un crescendo di battute esilaranti, i cinque scatenati attori mettono in scena un classico della commedia: l’equivoco! Riuscirà Clara ad avere degna sepoltura?

Da non perdere. Per una serata di buon teatro.

