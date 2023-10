Tragico volo dalla finestra, svolta imminente 

È stato trovato ieri pomeriggio dagli investigatori della Squadra Mobile il furgone svanito nel nulla dal cortile della Quemme srl di viale Elmas, l’azienda di famiglia di Mario Mulas, 75 anni, morto dopo essere precipitato dalla finestra del primo piano e trovato riverso nel piazzale della società proprio domenica mattina. La svolta nel giallo sulla tragica caduta potrebbe essere imminente. Si indaga per morte come conseguenza di altro reato, forse proprio la rapina del mezzo e di alcuni oggetti personali, ma al momento non viene escluso nemmeno l’omicidio.

La svolta imminente

Già in queste ore la sostituta procuratrice Rita Cariello, che coordina le indagini, potrebbe disporre degli accertamenti tecnici irripetibili sul mezzo rinvenuto e su alcuni oggetti repertati nell’appartamento setacciato dagli esperti della Scientifica. La pm vuole che gli esperti estraggano il Dna e isolino eventuali impronte digitali, così da capire chi c’era con la vittima nell’appartamento. Quando è morto, oltre al furgoncino ritrovato, non c’era traccia né del telefonino né del portafogli.

L’ipotesi della rapina

L’ultima ipotesi che circola in ambienti investigativi è che il 75enne sia caduto in una trappola escogitata da uno e più malviventi e che li abbia fatti entrare volontariamente nell’appartamento di viale Elmas. Potrebbe essere, dunque, qualcuno che già conosceva, persone che riteneva amiche, e con le quali potrebbe aver deciso di trascorrere il sabato sera. Una volta saliti a casa, però, sarebbe stato malmenato e rapinato, infine rinchiuso a chiave dall’esterno (senza telefono) quando il rapinatore (o i rapinatori) sarebbero scappati portandosi via il furgone. Nel tentativo di sporgersi per chiedere aiuto, oppure di uscire dalla finestra per ritrovare la libertà, sarebbe precipitato nel vuoto da un’altezza di circa sei metri. Una caduta rovinosa e fatale.

Il mezzo ritrovato

Gli inquirenti tengono il massimo riserbo, ma sembra che il furgoncino rubato sia stato ritrovato ieri nei pressi di uno dei grandi rioni popolari della città, sembra alle porte di Sant’Elia. Il mezzo è così stato esaminato da cima a fondo dalla Scientifica che hanno prelevato anche da lì alcuni campioni da cui isolare impronte digitali e Dna. Si stringe, dunque, il cerchio attorno a chi potrebbe aver attirato Mario Mulas in una trappola, fingendosi amico e sfruttando la sua genuina generosità. Caratteristiche che riferiscono tutti quelli che lo conoscevano.

Salma non restituita

L’autopsia eseguita dal medico legale Matteo Nioi avrebbe riscontrato nel corpo segni compatibili ad un tentativo di difesa, ma anche che la morta sarebbe avvenuta proprio a causa della rovinosa caduta. Dopo l’esame ordinato dalla Procura, però, il corpo non è stato dissequestrato. Oggi la pm Cariello potrebbe restituirlo alla famiglia che, nel frattempo, si è affidata all’avvocato Luca Sannio per seguire le indagini.

