Tragico volo dal balcone dell’hotel 

È arrivato in città lunedì mattina alle 10, insieme ad altri colleghi e rappresentanti istituzionali e di imprese polacchi, per partecipare a un progetto di cooperazione internazionale con il Gal Campidano. Ha trascorso la giornata al mare e ammirando Cagliari. Poi la cena e il ritorno in hotel, al Due Colonne in via Sardegna, per continuare a chiacchierare con gli altri componenti della delegazione, una ventina di persone. Verso l’una sono andati a dormire. Poco prima delle due la tragedia: Radosław Grzegorz Ostałkiewicz, 44 anni, sindaco di Jaworze, piccolo comune da seimila abitanti nel sud della Polonia, probabilmente si è seduto sul davanzale della finestra della sua stanza d’albergo per il caldo, oppure si è sporto troppo, precipitando di sotto. Un volo dal terzo piano: il suo corpo è finito sull’asfalto, nel passo carrabile tra l’edificio dell’hotel e la vicina Bnl con ingresso sul largo Carlo Felice. Immediata la richiesta di soccorsi, ma il personale del 118 non ha potuto far nulla: il giovane sindaco è morto praticamente sul colpo.

La ricostruzione

È stato un giovane straniero a sentire il rumore del tonfo. Ha subito chiamato gli agenti di una pattuglia della Squadra volante di passaggio nella zona. I poliziotti sono saliti nella stanza, svegliando l’altra persona che si trovava nella stanza e che non si era accorta di nulla. Cosa sia accaduto nella notte tra lunedì e ieri è stato ricostruito dagli investigatori della Squadra Mobile, dopo il primo intervento degli agenti delle volanti. Sembra scartata l’ipotesi del gesto volontario, mentre ci si è concentrati su quella del tragico incidente. Una fatalità, insomma. Ma i poliziotti, coordinati dal dirigente Fabrizio Mustaro e, sul posto, da Veronica Madau della sezione omicidi, non vogliono trascurare nessun aspetto. Sono stati ascoltati, con l’aiuto di una interprete, tutti i componenti della delegazione polacca, e la pm di turno Ginevra Grilletti ha disposto l’autopsia che verrà eseguita stamattina dal medico legale Francesco Locco. Inquirenti e investigatori vogliono escludere che il 44enne sia stato aggredito o spinto di sotto. La camera dell’albergo, dopo i rilievi svolti dal personale della Scientifica, è stata messa sotto sequestro, così come il telefono cellulare e il tablet dell’uomo.

Il silenzio

Dall’hotel Due Colonne, titolari e dipendenti non rilasciano alcuna dichiarazione. Ancora sotto choc, hanno necessariamente dovuto continuare a lavorare seppur con il pensiero rivolto a quanto successo. Sul posto è arrivato anche il console onorario della Polonia a Cagliari, Roberto Biggio. Anche lui, vista la delicatezza dell’accaduto, ha preferito non dire nulla se non sottolineare che «si tratta di una vicenda tristissima che mi ha lasciato profondamente dispiaciuto e colpito».