Tragico volo con la moto nella scarpata 

Ancora una tragedia sulle strade sarde. La vittima è un motociclista. A perdere la vita ieri poco dopo le 16 è stato un giovane di Sestu, Alessandro Ferru, 36 anni, conosciuto come un centauro di grande esperienza. Quattro giorni fa è stato un ragazzo di 30 anni di Muravera, Simone Pisu, a morire nella moto volata fuori strada a due chilometri dalla centro più importante del Sarrabus.

Nel Gerrei

Ieri, il teatro della tragedia è stata la Statale 387, al chilometro 31, al confine fra i Comuni di Donori e Sant’Andrea Frius. Il giovane ha perso il controllo della sua Yamaha R6 da strada: un volo senza testimoni. Ferru lungo i tornanti era rimasto indietro. Gli amici non vedendolo, sono tornati indietro, pensando magari ad un guasto meccanico.

Ferru aveva invece perso il controllo della sua Yamaha, schizzata sul guardrail e quindi volata nella vicina scarpata e fermandosi a dieci metri più in basso, nel burrone. La morte è stata probabilmente immediata causata dalle gravi ferite riportate in diverse parti del corpo.

Sull’asfalto, gli amici non hanno notato alcuna frenata. È bastato guardare nel vuoto per capire quello che era successo.

I soccorsi

Immediato l’allarme con telefonate al 118, ai vigili del fuoco e ai carabinieri di Donori. Per Ferru, purtroppo non c’era più nulla da fare. La moto battendo sul guardrail si è praticamente spezzata. La parte anteriore è rimasta sulla strada, agganciata al guardrail. Il resto è volato sulla scarpata, assieme alla vittima.

La salma è stata subito recuperata. Intanto sul posto è arrivato anche il capitano Luca Delle Vedove, comandante della compagnia dei carabinieri di Dolianova. Il magistrato, informato della dinamica della tragedia, ha disposto l’immediata restituzione della salma ai familiari, il padre, la mamma e una sorella di Ferru.

La notizia non ha impiegato molto a fare il giro di Sestu. Grande, grandissimo il cordoglio fra i concittadini: il motociclista era molto conosciuto anche per la sua passione per moto. Un giovane per bene, di professione operaio.

Sulla vicenda, a tarda sera, il capitano Delle Vedove ha inoltrato il rapporto conclusivo in Procura. Fra le ipotesi, quella più probabile è che il giovane sia rimasto vittima di un malore. Nessuno altro mezzo è rimasto coinvolto nell’incidente.

RIPRODUZIONE RISERVATA