Tragico scontro, youtuber indagato 

Roma . Omicidio stradale aggravato e lesioni. Sono le accuse che la Procura di Roma contesta a Matteo Di Pietro, lo youtuber ventenne che era alla guida del Suv Lamborghini che mercoledì pomeriggio, nella zona di Casal Palocco, ha causato il tragico incidente in cui ha perso la vita un bimbo di cinque anni, Manuel Proietti, e sono rimaste ferite la madre Elena Uccello, 28 anni, e la sorellina di quattro anni. Di Pietro è risultato positivo ai cannabinoidi: nel suo sangue sono state trovate tracce di droga mentre è risultato negativo all'alcoltest.

L’annuncio ai followers

Un quadro indiziario pesante per il giovane che era al volante del bolide preso a noleggio per una sfida social assieme a un gruppo di youtuber, The Borderline: restare a bordo della Lamborghini per 50 ore di fila. Una challenge che era stata annunciata anche da un video sul loro canale da 600mila followers. Gli inquirenti stanno verificando se nelle fasi precedenti al tragico schianto gli altri quattro (tre ragazzi e una ragazza tutti della crew The Borderline specializzati in challenge sul web) a bordo della Lamborghini blu stessero effettuando dei video, con i cellulari, o stessero incitando il loro amico alla guida. Elementi che se confermati potrebbero portare all'iscrizione in concorso nel registro degli indagati. Determinante sarà l'analisi dei cellulari dei cinque ragazzi, già sequestrati ieri sera.

Testimoni e telecamere

Gli agenti della polizia locale sono al lavoro. Sono stati ascoltati testimoni e analizzate le telecamere che potrebbero avere ripreso le fasi precedenti lo schianto. L'unica certezza, al momento, è che sull'asfalto non sono stati individuati segni di frenata. Per accertate a quale velocità viaggiasse l'auto la Procura disporrà una consulenza e verifiche per capire se quel tipo di auto potesse essere affidata a dei ventenni. L'impatto è stato violentissimo: un frontale. Le condizioni del piccolo sono apparse subito disperate: il 118 lo ha rianimato ma a nulla è servita la corsa in ospedale. Emergono dettagli agghiaccianti. Secondo un testimone, «i ragazzi hanno continuato a filmare anche dopo lo scontro, tanto che un uomo ha urlato “Ma che c... state facendo”». Molti abitanti della zona confermano che quell'auto era stata vista in giro già martedì. Un Suv, preso a nolo dalla Skylimit con tariffario da 2.000 euro al giorno, che non è passato inosservato, con alla guida giovanissimi.

