Tragico scontro, muore una donna 

Un’altra croce sulle strade cittadine. L’ennesima tragedia, ieri intorno alle 8 del mattino, stavolta ha portato via Antonella Manca, 54enne ittirese, deceduta dopo la collisione tra la propria auto e quella di un 70enne all’altezza dell’uscita per Porto Torres. Secondo una prima ricostruzione, la donna stava tornando nel Comune del Coros alla guida della propria Fiat Stilo, lungo via Papa Giovanni Paolo II quando, per cause in corso di accertamento, la macchina avrebbe cominciato a sbandare. La pioggia caduta durante la notte aveva reso scivoloso l’asfalto ma non è dato sapere se tutto questo abbia avuto un peso nella dinamica dell’incidente. La certezza è l’impatto con la Nissan Qashqai condotta da un uomo che procedeva nell’altra direzione e che ha colpito il primo veicolo sulla fiancata. Scontro che ha trascinato la Stilo fuori strada facendola finire nella cunetta sottostante. A testimoniare la violenza dell'urto sono i due autoveicoli, la Fiat in particolare, distrutta nella parte posteriore.

I soccorsi

Il personale del 118, giunto sul posto, si è reso presto conto della gravità della situazione e che le condizioni della signora erano disperate. Gli operatori hanno provato a lungo a rianimare la vittima finché il cuore della 54enne ha smesso di battere. Presenti anche i vigili del fuoco che hanno estratto l’uomo dalla Nissan consegnandolo alle cure dei soccorritori. La persona appariva cosciente ed è stata condotta in codice rosso all’ospedale Santissima Annunziata. A occuparsi di quanto accaduto saranno gli agenti della polizia locale, arrivati con il comandante Gianni Serra. La notizia si è subito sparsa tra i conoscenti e gli amici di Manca, che lascia un marito e due figli di 22 e 17 anni, e svolgeva la professione di operatrice socio-sanitaria nel campo dell’assistenza agli anziani in una struttura di Sassari. «È un grave lutto per la nostra comunità che ci lascia attoniti - dichiara il sindaco di Ittiri, Baingio Cuccu - Antonella era molto conosciuta in paese». Della donna si apprezzava, continua il primo cittadino, “la dedizione per la propria famiglia e sul lavoro”. «Era un essere umano meraviglioso e un genitore con la “G” maiuscola», aggiunge Vincenzo Cossu, insegnante dei figli e direttore artistico del Festival delle Bellezze: «Quando facevamo tappa a Ittiri ci ha sempre aiutato dandoci la massima disponibilità».

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