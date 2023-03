Tragico scontro frontale in provincia di Trapani: 6 vittime tra le lamiere 

Trapani. È di sei morti e un ferito grave il bilancio di drammatico un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri in provincia di Trapani. Due auto, una Fiat Doblò e una Alfa 156, si sono scontrate frontalmente sulla strada provinciale 16, nel rettilineo di Lentina, che porta a Custonaci. L’impatto è stato molto violento ed è costato la vita a quattro uomini e due donne, i cui corpi sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco di due squadre, inviate da Trapani e Alcamo, che hanno dovuto lavorare a lungo.

L’incidente è il più grave dei molti accaduti che hanno segnato questo fine settimana sulle strade italiane. Quattro auto, con a bordo dodici persone, sono state coinvolte in uno scontro ieri mattina sull'autostrada A8 Milano-Varese, tra Legnano e il bivio con l’A9. Una persona è morta ed altre quattro sono ferite, una delle quali in condizioni particolarmente gravi. Le cause sono ancora da stabilire. Altre tre persone sono morte per incidenti alla guida delle loro moto. In provincia di Bari, sulla strada statale 84 che collega Adelfia a Rutigliano, un uomo di 54 anni alla guida della sua vettura si è scontrato, forse per un sorpasso azzardato, contro un'altra auto perdendo la vita sul colpo. E a Manduria, in provincia di Taranto, un militare di 42 anni è morto sabato sera dopo aver perso il controllo della sua moto. Aveva 23 anni il motociclista che ieri ha perso la vita a Malvagna, in provincia di Messina, dopo essere finito contro il guard rail. Un ciclista di 65 anni è la vittima di un investimento a Faedis, in provincia di Udine. Un’auto l’ha travolto e scaraventato in un fossato; il conducente, dopo essersi fermato e quindi ripartito, si è costituito alcune ore dopo. Si tratta di un uomo di 31 anni, che ha detto di essersi allontanato dal luogo dell’incidente perché preso dal panico. Percorreva a piedi la strada provinciale San Vitale nel territorio di Medicina, in provincia di Bologna, la donna di origine peruviana, 35 anni, che nella notte tra sabato e ieri è stata travolta e uccisa da un’auto.

