Tragico scontro fra tre auto, muore bambina di otto anni 

Roma . Gravissimo incidente sulla via Pontina Vecchia all’altezza di Ardea, alle porte di Roma. Nello scontro, che ha coinvolto tre auto, è morta una bambina di 8 anni. Feriti altri due bimbi di sette e dieci anni. Nello schianto, poco prima delle 16, sono state coinvolte una Mercedes station wagon guidata da un cinquantenne, una Lancia Lybra con una famiglia a bordo (madre, padre e i due bambini di 7 e 10 anni, feriti in modo non grave), e una Mercedes Classe A. La piccola vittima viaggiava in quest’ultima vettura, con la madre, che stava guidando, lo zio e un cuginetto. I due adulti sono stati trasportati in ospedale in codice giallo e anche loro non sarebbero in gravi condizioni.

