Tragico schianto, muore un operaio 

Insieme a due colleghi, stava rientrando a casa nell’Oristanese, dopo una giornata di lavoro quando, forse a causa della pioggia, il furgone che stava guidando ha perso aderenza, andando a sbattere contro il terrapieno che corre lungo la Statale 131 dcn poco prima del bivio per Orotelli. Federico Denis Crobu, operaio edile 50enne di Zerfaliu, è morto così, sbalzato fuori dalla cabina del mezzo. Immediati ma inutili i soccorsi: nonostante i tentativi di rianimarlo da parte dei medici del 118 dopo un arresto cardiaco, il giovane è morto poco dopo senza giungere nemmeno al pronto soccorso di Nuoro.

La tragedia

Un morto e un ferito, è l’ennesimo tragico bilancio di un gravissimo incidente sulle strade sarde avvenuto ieri pomeriggio poco prima delle 17.30 sulla statale 131 dcn, al chilometro 30, in direzione Abbasanta. Il furgoncino con a bordo tre operai edili che stavano facendo rientro nell’Oristanese dopo una giornata di lavoro, è uscito di strada poco prima del bivio per Orotelli, andando a sbattere contro il terrapieno che corre lungo la Statale. Stando alle prime informazioni, il mezzo - anche per colpa dell’asfalto bagnato dalla pioggia – si sarebbe ribaltato e il conducente è stato sbalzato fuori dall’abitacolo, finendo contro una pietra. Ad aver la peggio è stato Federico Denis Crobu, operaio edile 50enne di Zerfaliu, sposato e papà di un bambino di dieci anni. L’uomo all’arrivo dei primi soccorritori era ancora vigile.

Situazione disperata

Le sue condizioni sono apparse subito gravi, precipitate poi con un improvviso arresto cardiaco. Gli operatori del 118 hanno dovuto rianimarlo sul posto. Tentativi andati avanti per diversi minuti. L’uomo quando è arrivato all’ospedale San Francesco di Nuoro ormai era privo di vita. Nella prima fase dell’intervento di medici e vigili del fuoco, la carreggiata è stata chiusa al traffico dalla Polizia stradale di Nuoro: intorno alle 18.15 è stata riaperta una corsia. Ferito ma non in pericolo di vita anche l’altro passeggero, 30enne, trasportato all’ospedale di Nuoro con l’ambulanza. Solo leggere contusioni invece per il terzo occupante del mezzo, che sarebbe praticamente illeso nell’impatto. La poliza Stradale di Nuoro, guidata da Leo Testa, ha proceduto agli accertementi.