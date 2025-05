Tragico schianto, muore un centauro tedesco 

Si chiamava Michael Stehr, il motociclista che ha perso la vita ieri pomeriggio alle porte di Talana. Era originario di Brema e aveva 63 anni. Aveva scelto di trascorrere un soggiorno di vacanza insieme a quattro amici con i quali condivideva la passione per le moto. La stessa che l’ha tradito, intorno alle 15, mentre transitava all’altezza del chilometro 15 della strada provinciale 56. Per cause ancora tutte da accertare, il centauro ha perso il controllo della sua Triumph 900 che è piombata a velocità sostenuta sul piantone del guard rail. L’impatto è stato violentissimo: Stehr è rimasto disteso sull’asfalto, la moto è scivolata sulla corsia opposta. Quando sono arrivati i soccorsi, l’uomo, seppur molto dolorante soprattutto per la frattura di una gamba, era vigile e cosciente. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco di Tortolì, è arrivato anche l’elicottero dell’Areus ma nel frattempo, mentre i soccorritori del 118 gli stavano prestando le prime cure sull’ambulanza, il motociclista ha cessato di vivere a causa di un arresto cardiaco. Troppo gravi le lesioni riportate nell’impatto. Sul posto hanno operato i carabinieri della compagnia di Lanusei e due equipaggi del 118 (la medicalizzata da Lanusei e quella dei volontari di Urzulei). La strada è rimasta chiusa per alcune ore. (ro. se.)

