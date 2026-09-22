Tragico schianto, muore un autista 

Un’ altra morte bianca in Gallura, ieri mattina Roberto Serra, 61 anni, autista stagionale delle lavanderie Nivea (sedi a Cagliari, Porto Torres e Olbia), si è schiantato a bordo del suo furgone contro un autoarticolato. L’incidente è avvenuto poco prima delle dieci sulla circonvallazione di Olbia, direzione Golfo Aranci, all’altezza dell’ingresso per lo svincolo di via Cuba, in zona industriale. Lo schianto è stato visto da diversi automobilisti. Il furgone guidato da Serra, rispetto al camion, viaggiava nella corsia opposta di marcia. Il mezzo commerciale ha iniziato a sbandare, come se nessuno lo governasse, e per almeno due volte ha impattato contro l’autoarticolato. Un frontale a tutti gli effetti e le conseguenze dello scontro tra i due mezzi sono state pesantissime. L’abitacolo del furgone è stato schiacciato. Il personale dei Vigili del Fuoco ha lavorato a lungo per liberare dalla presa delle lamiere Roberto Serra, ma non c’è stato niente da fare per l’autista olbiese. I medici del 118 hanno provato a rianimare l’uomo ma è stato inutile. La persona che era alla guida dell’autoarticolato è stata trasferita sotto shock in ospedale. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della Polizia locale, ai quali è stata affidata l’indagine, e i Carabinieri. La dinamica dell’incidente appare chiara, il furgone ha invaso la corsia scontrandosi con il camion. La ragione della perdita di controllo del mezzo deve essere invece chiarita. Sono stati disposti l’autopsia sul corpo di Roberto Serra e il sequestro del furgone e dell’autoarticolato.

Morte sul lavoro

Anche se ieri mattina sulla circonvallazione di Olbia non c’erano gli ispettori del lavoro dello Spresal (potrebbero essere coinvolti nell’inchiesta a brevissimo) la tragedia di ieri è a tutti gli effetti un incidente mortale sul lavoro. Roberto Serra stava effettuando le operazioni quotidiane di consegna e ritiro del materiale in carico all’azienda Nivea. Saranno effettuati controlli sulla efficienza del furgone (e del camion), sui turni di lavoro e sulla posizione contrattuale della vittima. Si tratta di verifiche che in questi casi vengono disposte ordinariamente, perché l’incidente è avvenuto su un mezzo aziendale e durante l’ora di lavoro.

Roberto Serra lascia due figli, il più grande 24 anni, e la moglie. Saranno le indagini ad accertare perché ieri mattina un autista esperto e abituato ai carichi di lavoro sia finito contro un camion senza neanche un tentativo di frenata.

RIPRODUZIONE RISERVATA