Sassari.
15 novembre 2025 alle 00:31

Tragico schianto, muore meccanico 

Antonello Olivieri ha perso il controllo della moto finita contro un muretto 

Una curva e poi il buio. È morto così, ieri sera tra le 19.30 e le 20, un 38enne di Sassari, Antonello Olivieri. Di professione meccanico, lavorava a Predda Niedda in un’officina. «Si spostava sempre con l’automobile, la Bmw – confida un amico – con la Kawasaki usciva molto poco». Ma stavolta invece aveva preso la moto e si stava spostando lungo la statale 127 bis, nella borgata di Caniga e, per la precisione in località Tropu Ilde.

Fuori controllo

Erano gli ultimi metri in discesa del rettilineo prima di imboccare la svolta e immettersi su un’altra strada. Ma qualcosa è andato storto perché il mezzo ha cominciato a sbandare e il centauro ha perso il controllo tanto che la due ruote è finita a sinistra e Olivieri, sbalzato dalla sella, sul muretto dall’altra parte. Impossibile al momento stabilire se ci siano state cause esterne in quanto accaduto e se, magari, un animale abbia attraversato la strada del 38enne costringendolo a una manovra dell’ultimo secondo per evitarlo. L’unica certezza è che quando i primi soccorsi sono arrivati, il sassarese giaceva sulla piccola costruzione di cemento, senza muoversi.

Soccorsi inutili

Gli operatori sanitari del 118 hanno provato a rianimare la vittima dell’incidente senza però riuscire a salvarlo. Troppo gravi infatti le ferite riportate dal meccanico nell’impatto, così come le lesioni al livello del torace e della schiena che hanno, purtroppo, decretato la fine della sua vita. Sul posto, oltre ai medici, anche gli agenti della polizia locale che hanno chiuso la strada per mettere in sicurezza l’area e compiere i primi rilievi per venire a capo di quanto successo e restituire al magistrato di turno la ricostruzione della tragedia. «Siamo sotto shock – raccontano gli amici – era una persona tranquilla, sempre disponibile».

Passione calcio

Olivieri aveva un bambino ed era separato da qualche tempo. «Un ottimo padre», racconta Marco Crabolu, un altro conscente. Viveva nel quartiere di Monte Rosello ed era appassionato di calcio tanto da giocare con la squadra dell’Fc Shardana nel campionato a 11 Open amatoriale del Csi, allenato proprio da Crabolu. Poi la sua professione di meccanico che lo impegnava nella periferia sassarese, e grazie a cui era riuscito a entrare in contatto con molte persone che si recavano da lui proprio per la sua gentilezza. E ora la morte, per cui si cerca una spiegazione, che ha portato via un uomo, un padre e un grande lavoratore.

