Tragico schianto, muore centauro  

Una frenata improvvisa della moto, la caduta e poi l’impatto al suolo. Per Giuseppe Succu, 51enne di Badesi, il primo passaggio di una sequenza che nel giro di pochi secondi lo ha portato alla morte. Succede tutto ieri sulla strada provinciale 133 tra Valledoria e Santa Maria Coghinas. Sono le 16 quando l’uomo percorre la lingua d’asfalto nel territorio dell’Anglona, forse diretto verso casa quando, a un certo punto, perde il controllo del mezzo. Impossibile stabilire al momento se il centauro fosse impegnato in un sorpasso oppure se qualcosa sia andato storto nel disegno della traiettoria.

I soccorsi

Di certo ha dovuto reagire a un pericolo perché, secondo una prima ricostruzione, ha frenato con forza. L’inchiodata compromette l’equilibrio del conducente che sbanda e rovina sulla strada. E mentre la moto prosegue diritta Succu invece, questo quanto trapela, sarebbe finito nella corsia opposta mentre proveniva, in direzione contraria, un’automobile. Il conducente del veicolo si trova davanti all’ultimo il 51enne e non può evitare la collisione. Uno scontro in cui quest’ultimo sbatte in pieno contro la macchina e perde conoscenza. Vengono allertati i soccorsi del 118 che arrivano insieme ai Vigili del fuoco e ai carabinieri, sul luogo dell’incidente, trovando il motociclista in arresto cardiaco, conseguenza dell’urto che ha coinvolto soprattutto la testa. Procurando così un trauma che si rivelerà mortale. Il personale sanitario tenta a lungo di rianimare il ferito, anche usando il defibrillatore, ma per Giuseppe Succu non c’è più nulla da fare. Il suo cuore ha smesso di battere ed è inutile anche l’arrivo dell’elisoccorso per il trasporto verso Sassari, e l’ospedale Santissima Annunziata.

Le indagini

Sull’episodio indagano i carabinieri della stazione di Valledoria mentre, nei prossimi giorni, si procederà con l’autopsia del corpo. Nessun indagato al momento ma è probabile che verranno compiuti ulteriori accertamenti. Intanto prevale lo sconcerto tra chi conosceva il 51enne, che viveva nella frazione di Muntiggioni, a 3 chilometri da Badesi, e lascia una compagna. «È una grave perdita per la nostra comunità – commenta il sindaco del paese, Gianmario Mamia – Giuseppe era un gran lavoratore e un bravissimo ragazzo. Non meritava una fine del genere». Succu lavorava come falegname e manutentore e, da poco, anche in una impresa di infissi a Viddalba. Tra le sue grandi passioni il softair, un gioco di guerra simulata. E la moto, fino alle fine.

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