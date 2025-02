Tragico schianto in galleria 

Domenica scorsa era andato in cimitero a Cagliari a deporre un fiore sulla tomba del figlio, morto sette mesi fa sull’Orientale all’età di 25 anni. Come il suo adorato Davide, ieri anche Carlo Sapienza ha perso la vita sulla stessa strada statale, nel territorio di Bari Sardo. Aveva 54 anni, era disoccupato e, di recente, era rientrato dai genitori a Tortolì dopo aver vissuto per lungo tempo a Cagliari. Padre e figlio uniti dallo stesso, identico destino. Davide è morto al volante di una Renault Clio che si era scontrata frontalmente contro un tir all’altezza di Castiadas. Carlo, intorno alle 11 di ieri, ha perso il controllo della sua Suzuki Marauder mentre transitava nella galleria di Genna Ortiga, al confine tra Bari Sardo e Cardedu.

La tragedia

Ieri Carlo Sapienza, rientrato domenica a Tortolì dopo aver trascorso qualche giorno nel cagliaritano, si è alzato di buon’ora e ha fatto due passi in via Monsignor Virgilio. Due chiacchiere con amici e conoscenti, ai quali spesso confidava la sua grande sofferenza per la drammatica perdita del figlio Davide avvenuta il 15 luglio dello scorso anno. Dopo la passeggiata sul viale, Carlo Sapienza è salito in moto e ha raggiunto via Garibaldi per poi imboccare l’Orientale, in direzione sud. La tragedia è accaduta all’interno della galleria di Genna Ortiga. Per cause ancora in fase di accertamento, Sapienza ha perso il controllo della sua Suzuki che si è schiantata sul muro laterale, vicino a una piazzola di sosta. L’impatto è stato tremendo.

Il primo a transitare è stato un automobilista che da Jerzu rientrava a Tortolì. Ha rallentato la marcia e si è fermato per accertarsi sull’accaduto. Ha rinvenuto un cadavere accanto alla moto distrutta. Ha chiamato i carabinieri e sul posto è arrivata la pattuglia della sezione radiomobile della compagnia di Lanusei. Sapienza indossava ancora il casco, quando sono sopraggiunti i soccorsi. Non aveva documenti con sé e alla sua identità i militari sono risaliti attraverso il controllo dei dati del mezzo.

Sotto sequestro

La galleria di Genna Ortiga è rimasta chiusa per qualche ora e riaperta soltanto dopo la rimozione della salma, avvenuta intorno alle 14.30 su disposizione del magistrato di turno, Valentina Vitolo, che ha disposto il sequestro. A Tortolì abitano gli anziani genitori, papà Giovanni, ex carabiniere, e Mariella Desogus, nipote ed erede di Maria Cannas, intellettuale di Tortolì scomparsa a Cagliari nel 2009. Originario di Carloforte, il nonno di Davide Sapienza aveva prestato servizio in Ogliastra, dove ha messo su famiglia. Da queste parti la famiglia d’origine è conosciuta e stimata.

