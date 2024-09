Tragico schianto a Punta Moro Sedicenne in moto muore  nello scontro con un’auto 

Tragico schianto, ieri a tarda sera, in zona Punta Moro ad Alghero. A perdere la vita un ragazzo di 16 anni, Cristian Martinez, algherese, che viaggiava verso casa in sella al suo scooter lungo la strada per Mamuntanas. L’incidente, uno scontro tra la moto e un’auto, è accaduto poco prima delle 22 in un tratto in cui la carreggiata si restringe lasciando scarso margine di manovra ai conducenti. In pochi minuti l’allarme, lanciato da alcuni automobilisti. Sul posto sono arrivati i carabinieri e due ambulanze del 118, ma per il giovane i soccorsi sono stati inutili.

La dinamica dell’accaduto sarà più chiara dopo i rilievi dei carabinieri che ieri, fino a tarda notte, stavano esaminando distanze e tracce sull’asfalto mentre il traffico è stato dirottato su tracciati diversi. Dopo l’impatto, l’adolescente è stato sbalzato rovinosamente a terra, a diversi metri dal punto in cui si è verificata la collisione con la macchina. Tutto è accaduto a tarda sera, nell’ora in cui in quel tratto di strada il traffico è ancora intenso. Cristian Martinez rientrava a casa, lungo la carreggiata percorsa tante volte. Nella zona di Punta Moro, tra Alghero e Mamuntanas, in un punto particolarmente stretto e buio, l’impatto fatale. L’allarme, i soccorsi, la constatazione del decesso. I carabinieri hanno ascoltato anche diversi testimoni dell’incidente, nonché il conducente dell’auto. Oggi si saprà di più. E intanto un’altra croce si aggiunge al triste elenco delle vittime della strada.

RIPRODUZIONE RISERVATA