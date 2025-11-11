Tragico incidente in Puglia, perde la vita carabiniere sardo 

Si trovava da solo sull'auto di servizio e stava rientrando in caserma quando ha perso il controllo finendo fuori strada. La tragedia si è consumata sulle strade del Foggiano, nel primo pomeriggio. Ha perso così la vita Sebastiano Marrone, un carabiniere di appena 23 anni, di Buddusò.

Le cause dell’incidente – avvenuto lungo la provinciale 109, la strada che collega Lucera a San Severo – sono ancora tutte da accertare. Secondo le prime informazioni, il carabiniere sardo stava rientrando presso la stazione dove prestava servizio. Questa l’unica cosa certa. Tutto il resto è da chiarire. Sul posto sono subito intervenute le forze dell'ordine e la Polizia Stradale.

La dinamica

La vettura è uscita di carreggiata, finendo violentemente contro un muretto ai bordi della strada, a una decina di chilometri circa dal centro cittadino. Marrone si trovava da solo a bordo in quel momento e – stando alle prime ricostruzioni – non avrebbe avuto il tempo di compiere alcuna manovra per evitare l’impatto che si è rivelato a quel punto fatale.

Inutili i soccorsi

Sul posto sono intervenuti immediatamente, tra gli altri, i soccorsi del 118, ma per il giovane carabiniere di Buddusò non c’è stato nulla da fare: probabilmente è morto sul colpo. A quel punto, i sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso. Nell’incidente non sarebbero coinvolte altre autovetture. La polizia stradale e i carabinieri di zona hanno eseguito subito i rilievi per ricostruire la dinamica dello schianto e soltanto nei prossimi giorni si saprà qualcosa di più dettagliato.

Destino maledetto per Sebastiano Marrone che prestava servizio presso la compagnia dei carabinieri di San Severo da pochissimi mesi, dopo aver lasciato la sua Buddusò, dove era nato e cresciuto per intraprendere, appunto, la carriera nell’Arma.

Era il suo grande sogno, ne parlava sin da bambino, raccontano gli amici più stretti, i parenti e gli stessi colleghi, spezzato nel modo più atroce e assurdo.

Un paese in lacrime

La notizia della sua morte ha sconvolto i colleghi innanzitutto, ma anche la comunità pugliese dove prestava servizio e dove si era subito inserito, ma soprattutto il suo paese natale in Sardegna, dove la famiglia e gli amici hanno appreso con incredulità della tragedia praticamente in tempo reale.

Il cordoglio del sindaco

Tanti i messaggi che si sono susseguiti sino a tarda sera sui vari social in ricordo del giovane carabiniere. Anche il sindaco di Buddusò, Massimo Satta, ha voluto esprimere il cordoglio a nome dell’intera comunità. «Siamo profondamente colpiti da questa terribile notizia che ha strappato alla vita un nostro giovane concittadino», ha detto col cuore in mano Satta. «A nome di tutta Buddusò esprimo la più sincera vicinanza ai genitori e ai familiari di Sebastiano in questo momento di enorme dolore».

RIPRODUZIONE RISERVATA