Tragica gita, ripescato il corpo della ragazza dispersa nel fiume 

Cosenza. Si è conclusa nel modo più tragico la vicenda di Denise Galatà, la studentessa diciannovenne finita martedì pomeriggio nel fiume Lao, a Laino Borgo, sul Pollino, dopo essere caduta dal gommone a bordo del quale stava facendo rafting insieme ad alcuni compagni. La ragazza è stata trovata senza vita. Il suo corpo è stato recuperato sott'acqua, ad alcuni metri di profondità, dai sommozzatori dei vigili del fuoco. L'ipotesi ritenuta più attendibile è che la ragazza sia stata sbalzata nel torrente, in piena per le piogge intense degli ultimi giorni, a causa dello scontro tra il gommone sul quale si trovava e quello che lo precedeva. Finita sott'acqua, la giovane non avrebbe avuto la forza di risalire in superficie e sarebbe morta annegata. Sarà comunque l'inchiesta aperta dalla Procura di Castrovillari ad accertare la dinamica di quanto è accaduto, le modalità della morte della giovane ed eventuali responsabilità. Il pm ha disposto l'autopsia sul corpo della studentessa. I militari, nell'ambito dell'attività investigativa, hanno già sentito i compagni e gli insegnanti che si trovavano insieme a Denise nel momento in cui è finita in acqua.

Le condizioni meteo

Sul gommone, con Denise Galatà, c'erano altri cinque ragazzi e le guide che avevano organizzato l'escursione. Questi ultimi, in particolare, avrebbero riferito che nel momento in cui gli studenti hanno preso posto sui due gommoni insieme agli insegnanti, le condizioni meteo e del torrente non suscitavano preoccupazioni. La vittima era in gita scolastica da alcuni giorni in provincia di Cosenza. Viveva a Rizziconi, Reggio Calabria, e frequentava il liceo. Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha chiesto all'ufficio scolastico regionale di avviare le verifiche per accertare se siano state adottate tutte le misure di sicurezza.

