Tragica fine,  lutto per Boccella 

Era rientrato nel suo paese d’origine, Cassano Irpino, per avvicinarsi alla famiglia. Proprio lì, Alex Boccella, è morto schiacciato da un trattore. Aveva 41 anni, l’appuntato scelto dei carabinieri che aveva prestato servizio a lungo anche in Ogliastra, terra dove ha lasciato un buon ricordo. Attualmente era nei ranghi del nucleo radiomobile della compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi. Tre anni ad Arzana, poi il trasferimento a Tortolì. Qui aveva prestato servizio per dieci anni, prima di raggiungere Roma. Ben integrato nella comunità, insieme alla moglie e ai due bambini aveva stretto profondi legami d’amicizia. Boccella ha perso la vita domenica sera, in un tragico incidente, mentre la sua comunità era in festa. Di Boccella si apprezzavano professionalità, dedizione e umanità. (ro. se.)

