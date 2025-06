Si indaga per omissione di soccorso in merito alla morte di Mariano Olla, il 16enne di Sestu ripescato senza vita, sabato mattina, nelle acque di Su Siccu, a Cagliari. Gli agenti della Squadra Mobile hanno identificato i partecipanti della festa in spiaggia a cui avrebbe preso parte anche il ragazzo. Ieri sono scattati gli interrogatori per capire cos’è accaduto. Domani, invece, si terrà l’autopsia sul corpo del giovane.

