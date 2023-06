Tragica caduta dalle scale: muore un 73enne 

È morto nel condominio di via Lamarmora dove viveva da solo, a seguito di una tragica caduta dalle scale. Giuseppe Collu, 73 anni, originario di Samatzai, ma da tempo residente nel capoluogo, è stato trovato senza vita domenica notte, riverso nel pavimento della palazzina in una pozza di sangue. Stando ad una prima ricostruzione potrebbe essere caduto dalle scale dell’edificio, del quale era l’unico inquilino. Vista la dinamica, però, il pubblico ministero di turno, il sostituto procuratore Giangiacomo Pilia, ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e chiesto al medico legale di effettuare un esame esterno del corpo, prima di riconsegnare la salma alla famiglia.

La ricostruzione

L’allarme è scattato dopo le 22 con una chiamata ai carabinieri e l’invio a Castello di una pattuglia della stazione di San Bartolomeo e un’altra di Stampace. Poco prima, i familiari avevano chiamato i Vigili del fuoco perché erano preoccupati, visto che non riuscivano a mettersi in contatto con il parente. All’arrivo dei pompieri il portoncino del palazzo era chiuso dall’esterno, tanto che alla fine i soccorritori sono entrati da un balcone. Il corpo di Giuseppe Collu era riverso a terra, nel pavimento, proprio sotto le scale. Né la porta che dava sulla strada né quella dell’appartamento risultavano forzate.

Il medico legale

Nessun segno di violenza è stato riscontrato sul corpo del 73enne dal medico legale arrivato domenica notte, poco prima della mezzanotte, ma ieri mattina il pm Pilia ha comunque chiesto agli specializzandi coordinati dal professor Roberto Demotis – uno dei responsabili del Dipartimento di Medicina Legale del Policlinico di Monserrato – di effettuare un esame esterno più accurato, così da avere un quadro più dettagliato delle cause della morte. Dalle testimonianze dei parenti è emerso che l’uomo soffrisse di diabete, dunque potrebbe essersi sentito male scendendo o salendo le scale, finendo con il perdere l’equilibrio e cadere rovinosamente sul pavimento dov’è stato trovato senza vita.

Omicidio colposo

Per il momento, però, il fascicolo resta aperto con l’ipotesi di omicidio colposo per verificare se vi possano essere responsabilità non dolose nella tragica caduta fatale. La palazzina, infatti, risulterebbe un condominio, anche se l’appartamento dove viveva Giuseppe Collu risultava essere l’unico abitato.

Il corpo del pensionato è così stato riconsegnato ieri alla famiglia per consentire la celebrazione dei funerali.

