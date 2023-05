Tragica battuta di pesca, restituita la salma 

La salma di Sebastiano Meloni è stata dissequestrata. Ieri sera il magistrato titolare del fascicolo d’indagine, Giovanna Morra, ha rilasciato il nulla osta alla sepoltura del pensionato di Fonni. Il funerale si terrà domani alle 11,30 nella basilica di Nostra Signora dei Martiri.

Non sembrano dunque esserci dubbi sulla causa del decesso, avvenuto giovedì nella zona di Su Calavrigu, vicino a Pira ’e Onni, in territorio di Villagrande. Meloni, che aveva 79 anni e nella vita aveva lavorato come muratore, era andato a pesca in uno degli affluenti del Flumendosa ma la battuta è finita in tragedia. L’artigiano in pensione è morto dopo aver battuto la testa su una pietra. Aveva pure riempito il cestino di trote.

Probabile sia inciampato oppure non è escluso che sia stato colpito da malore. I familiari, preoccupati dall’insolito ritardo, hanno raggiunto la zona de Su Calavrigu dove Meloni si recava spesso per praticare la sua passione. Qui hanno rinvenuto l’uomo senza vita: il cadavere in parte dentro l’acqua. Particolarmente evidenti le ferite in testa riportate nell’impatto con la pietra. La salma di Meloni è stata recuperata alle 20 di giovedì e, su disposizione del magistrato di turno al Tribunale di Lanusei, portata nell’obitorio dell’ospedale Nostra Signora della Mercede. Sul luogo della tragedia hanno operato i carabinieri della compagnia di Lanusei. La comunità ha espresso cordoglio per la tragedia avvenuta a Sebastiano Meloni, molto conosciuto nel suo paese d’origine. (ro. se.)

