Tra gli indagati eccellenti ci sono il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, l’ex presidente dell’autorità portuale della Sardegna, Massimo Deiana e Roberto Isidori, vicecapo di gabinetto del ministro Matteo Salvini. Ma ora, stando a indiscrezioni, da Genova arriva la conferma della scelta della Procura della Repubblica: per la maggior parte delle persone coinvolte nell’inchiesta nota come Traghettopoli stanno partendo, o sono già state depositate in Tribunale, numerose nuove richieste di archiviazione. I magistrati liguri ipotizzavano il reato di corruzione a carico di oltre cento persone “connesso al rilascio di biglietti Moby gratuiti o fortemente scontati a numerosi pubblici ufficiali”. L’ipotesi iniziale era quella di uno scambio di favori, per ora non dimostrato, a tutto vantaggio della compagnia di navigazione di Vincenzo Onorato. Si parla di 120 indagati per corruzione e altri reati (ufficiali della Guardia Costiera, direttori marittimi, manager della Moby, funzionari pubblici, politici, magistrati e appartenenti alle forze dell’ordine). Nell’elenco compaiono anche militari della Guardia Costiera con incarichi apicali a Cagliari e Olbia e ufficiali della Guardia di Finanza che attualmente operano nei comandi dell’Isola. Per molti degli indagati sono partite le richieste di archiviazione e sono già al vaglio del gip del Tribunale di Genova.

La bocciatura

Alla base della decisione della Procura di Genova c’è una decisione della Corte di Cassazione. Gli “ermellini” hanno bocciato il sequestro delle «caselle di posta elettronica del titolare dell’organizzazione aziendale», si tratta del provvedimento che riguarda la memoria del sistema informatico di Moby con migliaia di email. Secondo la Cassazione: «Una raccolta indiscriminata di dati sulla base di una notizia di reato incompiuta e indefinita». In pratica la Procura ligure non poteva sequestrare in modo indiscriminato il contenuto delle banche dati di Moby, i file che, secondo le Fiamme Gialle, contengono le informazioni di 34mila viaggi omaggio. Per quanto riguarda la posizione di Nizzi, difeso dal penalista Pietro Carzedda, non è stata individuata la condotta con la quale il primo cittadino di Olbia avrebbe favorito Moby. Le richieste di archiviazione sono state sollecitate dalle difese, per gli indagati sardi, gli avvocati Marzio e Giuseppe Altana, Sara Pala, Pietro Carzedda, Luca Montella e Pierfranco Tirotto.

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