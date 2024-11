Traghetto guasto, caos a Bonifacio 

È una vera e propria odissea quella vissuta da decine di sardi, dallo scorso mercoledì 13, bloccati in Corsica, dopo il guasto della motonave “Giraglia”, operativa nella Bonifacio-Santa Teresa di Gallura. Impossibile poter sbarcare nel centro gallurese, con la tratta sprovvista anche di traghetti sostitutivi. Unica soluzione, l’imbarco alle 8 di stamane da Bastia per Livorno e così poi verso Olbia alle 22.30 con dei costi triplicati. «Una vergogna – racconta Sara Marangoni, weeding planner di Gonnesa – dopo lo stop a Bonifacio nella mattinata del 13, non abbiamo trovato navi nemmeno a Porto Vecchio, mentre l’Ajaccio-Porto Torres con Corsica Ferries è stata cancellata per maltempo. Nelle prossime ore sbarcheremo a Olbia dopo aver fatto la spola fra Bastia e Livorno, a carico nostro. Il tutto senza alcun rimborso, con diverse famiglie e bambini, sfiniti da giorni di tour de force. Noi sardi, siamo ormai, vittime del caos trasporti. Chiederemo un risarcimento danni». Arrivate le scuse della compagnia Moby per «l’interruzione del servizio fra Bonifacio-Santa Teresa». E le rassicurazioni sulla operatività del traghetto Zaza tra Golfo Aranci e Porto Vecchio, in attesa del ripristino della Giraglia. ( g. i. o. )

