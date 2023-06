Traghetti, sarà un’estate da record 

Il 2022 è stato l’anno della ripresa, la stagione estiva appena iniziata potrebbe essere invece quella dei record. «Abbiamo registrato un aumento medio delle prenotazioni del 24% sulle tratte tra la Sardegna e i porti della Penisola», dice Paul Kyprianou, responsabile delle relazioni esterne di Grimaldi.

La compagnia, che due anni fa ha incrementato il numero di rotte gestite nell’Isola aggiudicandosi diverse rotte in regime di continuità territoriale, conferma il proprio impegno e punta ad allargare la propria rete di collegamenti. Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare l’aggiudicazione della tratta Cagliari-Arbatax-Civitavecchia. La gara d’appalto era stata indetta a marzo dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il Governo ha messo sul piatto 42 milioni di euro, e Grimaldi – che garantisce attualmente la rotta – ha presentato un’offerta da 27 milioni.

I motivi

L’incremento delle prenotazioni nel 2023 conferma il trend avviato lo scorso anno, in cui si è registrato un “travaso” di passeggeri dalla continuità territoriale aerea a quella marittima.

I collegamenti con Fiumicino e Linate durante il 2022 hanno segnato una flessione che va dal 20 al 30%. Sono cresciuti invece i viaggiatori sui traghetti. «Sicuramente parte di questo aumento, oltre alla buona qualità dei servizi offerti a bordo delle nostre navi, è dovuto dai problemi esistenti nella continuità territoriale aerea», osserva Kyprianou.

Attualmente Grimaldi impiega cinque navi ro-pax (passeggeri, auto, camion e rimorchi) e due ro-ro (camion e rimorchi) in Sardegna dove ha circa 50 dipendenti distribuiti negli scali di Cagliari, Porto Torres, Olbia e Arbatax.

La compagnia assicura anche diverse rotte merci: non a caso buona parte della flotta di 130 navi è costituita da imbarcazioni da carico. E si occupa della gestione dei porti. L’interesse in Sardegna potrebbe allargarsi anche a questo settore? «L’obiettivo è certamente quello di incrementare la nostra presenza. Noi gestiamo venticinque terminal portuali nel mondo, la settimana scorsa ci siamo aggiudicati quello di Heraklion, la capitale di Creta. Partecipiamo ai bandi dove riteniamo che ci siano opportunità e condizioni positive».

I rincari

Sullo sfondo c’è il rincaro dei biglietti per i passeggeri, che riguarda tutte le compagnie. Una vacanza in Sardegna per una famiglia di quattro persone può costare, solo per le spese di viaggio in nave, fino a 1500 euro nelle settimane di agosto. Un salasso. «Ma chi anticipa la prenotazione può ottenere prezzi più bassi. Noi solitamente abbiamo tariffe più economiche, anche perché operiamo nella maggior parte dei casi su tratte dove c’è molta concorrenza. E poi abbiamo traghetti molto grandi, che ci consentono di avere economie di scala». Grimaldi ha commissionato la costruzione di 26 traghetti. Non è escluso che alcuni di questi facciano rotta sull’Isola in futuro.

