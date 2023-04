«Traghetti ridotti? Siamo pronti a fare le barricate per impedirlo» 

Corse dei traghetti ridotte dal Primo maggio? Per Carloforte sarebbe inaccettabile, il Comune si dice pronto alla battaglia. Dopo la nota della Delcomar che ipotizza una riduzione del numero delle corse a causa delle compensazioni insufficienti , sostiene la compagnia di navigazione, proposte dalla Regione dopo la proroga del servizio fino al 31 dicembre, scende in campo il Comune. Dal Municipio è partita una nota congiunta con il Comune di La Maddalena indirizzata al presidente Solinas e all’assessore ai Trasporti Antonio Moro.

Il sindaco Stefano Rombi, con l’assessore comunale ai Trasporti Gianluigi Penco, ha lanciato l’allarme sulla situazione trasporti in uno streaming. «Non accetteremo mai che le corse siano ridotte - ha detto il sindaco - e se questa ipotesi dovesse tramutarsi in realtà ci metteremo alla testa di una protesta comunitaria coordinandoci con La Maddalena. Chiediamo alla comunità di tenersi pronti». Questioni sanitarie in primis, ma anche diritto alla mobilità e pesanti ricadute economiche: sono diverse le ragioni elencate dal primo cittadino per dire no alla riduzione delle corse. «Speriamo che le diverse posizioni si possano avvicinare nel più breve tempo possibile - ha detto Penco - il Primo maggio è dietro l’angolo». (a. pa.)

