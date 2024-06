Traghetti per Carloforte e La Maddalena garantiti solo a giugno 

È successo di nuovo: per la quarta volta consecutiva la gara per l’assegnazione dei servizi di trasporto in continuità territoriale verso le isole minori si è chiusa con un nulla di fatto, zero offerte all’apertura delle buste. E’ andata diversamente per il collegamento con l’isola parco dell’Asinara per cui è arrivata un’offerta che ora dovrà essere valutata dalla Regione.

I collegamenti

Nulla da fare, ancora una volta, per i collegamenti con Carloforte e La Maddalena: il servizio è garantito fino al 30 giugno da una procedura d’emergenza promossa dalla Regione quando anche il terzo tentativo per le isole minori andò a vuoto, lo scorso novembre. Allora fu la Delcomar ad aggiudicarsi la procedura di emergenza, che aveva previsto due lotti, uno per Carloforte e La Maddalena, un altro per l’Asinara, dal primo gennaio 2024 al 30 giugno. Ora che i termini stanno per scadere e anche il quarto bando di gara è andato deserto, con l’estate alle porte cresce la preoccupazione. «In merito al servizio di continuità territoriale con le isole di San Pietro e La Maddalena - dice l’assessore regionale ai Trasporti Barbara Manca - l’assessorato è già al lavoro per trovare una soluzione a lungo termine. Rassicuriamo le popolazioni residenti sul fatto che fino ad allora sarà garantito il servizio pubblico con gli strumenti previsti dal codice dei contratti. Nel frattempo sarà predisposta un’ulteriore procedura, preceduta da opportune consultazioni preliminari di contratto con le imprese del mercato di riferimento, finalizzate a comprendere come migliorare l’offerta per renderla più appetibile agli operatori e salvaguardare al contempo i dovuti oneri di servizio». Quindi proroga in vista e preparazione di un nuovo bando, dopo un confronto con le imprese del settore.

L’attesa

I collegamenti con la Maddalena e Carloforte non sono a rischio ma le comunità auspicano una soluzione pluriennale, al di là delle proroghe necessarie per scongiurare l’interruzione del servizio . «Certamente siamo preoccupati - dice il sindaco di Carloforte Stefano Rombi - e lavoriamo, nel limite delle nostre prerogative, perché si arrivi ad una soluzione definitiva. Non ci saranno conseguenze per l’estate poiché la Regione dovrà procedere ad una proroga dell’attuale servizio». La stagione turistica è dietro l’angolo. «Per Carloforte è indispensabile che dal primo luglio si parta con l’orario estivo dei traghetti - dice l’assessore comunale alla Viabilità Gianluigi Penco - auspichiamo una soluzione che prolunghi il servizio in attesa di un nuovo bando che porti ad una soluzione pluriennale. I trasporti sono un settore essenziale per la nostra comunità, è necessaria una programmazione che può arrivare solo con una soluzione definitiva».

Nel bando andato deserto i servizi di trasporto in continuità territoriale per le isole minori sono stati divisi in tre lotti, ciascuno con una durata di 6 anni. Per La Maddalena il valore era di 41.968.020 euro, per l’isola di San Pietro 105.834.768 e per l’isola dell’Asinara 15.622.734. Valori più alti di quelli previsti dal bando precedente, con un incremento di circa sei milioni all’anno. Ma, almeno per La Maddalena e Carloforte, si tratta di cifre che ancora non hanno convinto gli operatori a presentare offerte che possano blindare il servizio per i prossimi sei anni. Diverso il discorso per l’Asinara: c’è un’offerta che deve essere analizzata secondo i tempi previsti dalla legge.

RIPRODUZIONE RISERVATA