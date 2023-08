Traghetti, in azione anche i rimorchiatori 

A causa del forte vento di maestrale, che ieri ha soffiato in varie zone della città anche a quasi 80 chilometri orari, qualche imbarcazione ha avuto necessità dell'ausilio dei rimorchiatori per effettuare le manovre d’ingresso e uscita dal porto. Niente di preoccupante, sia chiaro, solo precauzioni per via delle raffiche che sferzavano e sollevavano le onde anche nello specchio di mare circoscritto dai moli.

Qualche ritardo, ma per fortuna nell’ordine dei pochi minuti, anche su alcuni voli decollati o atterrati all’aeroporto di Elmas, dove il maestrale ha fatto registrare raffiche anche oltre i 60 chilometri orari. Nessun altro disagio è stato registrato nei collegamenti né aerei né marittimi.

La Capitaneria ha confermato che, nonostante il forte vento, non ci sarebbero stati problemi nemmeno per le imbarcazioni turistiche. Poche, in ogni caso, quelle che sono salpate dai porticcioli di Su Siccu e Marina Piccola nelle ore più difficili. Nel litorale del Poetto, invece, c’è chi ha voluto sfidare le raffiche di maestrale sulle tavole da surf o con le vele del kite-surf. Per fortuna, anche in questo caso, non sono stati registrati incidenti né persone che si sono trovate in difficoltà. Sempre a causa delle raffiche è stato chiuso uno dei sentieri di Cala Mosca.

