Traghetti, il salvagente del ministero 

Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato il bando nei giorni scorsi, dopo aver dato il via libera alla proroga. La base d’asta per aggiudicarsi il servizio è di 42,4 milioni di euro (fino al 2025), mentre il costo complessivo quantificato dagli uffici ministeriali per lo svolgimento dell’appalto è di 64 milioni. Le compagnie avranno tempo fino al 5 maggio per presentare un’offerta.

Contratto prorogato di sei mesi e nuovo bando triennale per il futuro. Il Governo “salva” la rotta Cagliari-Arbatax-Civitavecchia, ma le frequenze non aumentano: i collegamenti saranno garantiti tre volte alla settimana – come ora – con due scali nel porto ogliastrino. Fino a settembre Grimaldi continuerà ad assicurare la tratta: i biglietti sono già stati inseriti nei canali di vendita della compagnia navale.

Il servizio

Le condizioni

Il capitolato prevede alcuni requisiti: servizio trisettimanale, con almeno due approdi intermedi ad Arbatax a distanza di almeno due giorni.

Fissate anche le durate massime delle corse: 13 ore tra Civitavecchia e Cagliari, 9 tra Civitavecchia e Arbatax e 5 tra Arbatax e Cagliari. Previsto anche l’orario di partenza, che non dovrà essere prima delle 19.

Stabiliti anche i criteri tecnici, con la previsione di una nave per passeggeri e mezzi pesanti (ro-pax) di non più di 30 anni di anzianità e una capacità di trasporto non inferiore a 900 persone, di cui 500 tra posti in cabina o in poltrona e 1.200 metri lineari di corsia per auto e altri mezzi.

Il personale

Nel capitolato del bando per l'affidamento del servizio di continuità territoriale marittima è stata inserita anche una clausola sociale per il personale marittimo che opera già su quella tratta. Una notizia che «soddisfa doppiamente» il segretario regionale della Fit Cisl, Ignazio Lai, «sia per i posti di lavoro - spiega - che per la stabilità che si dà al servizio». Il bando era molto atteso dai sindacati: «Risponde alle nostre richieste e ci soddisfa in particolare nella parte che riguarda i posti di lavoro».

Intanto l’Isola sarà esentata fino al 2029 dal rispetto del nuovo regolamento europeo sull’uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio (il Fuel Eu Maritime) che porterà a un aumento delle spese per gli armatori, costretti a ad acquistare carburanti più “green” e costosi. Le navi dovranno ridurre gradualmente le emissioni di gas serra tagliandole del 2% a partire dal 2025, fino all’80% nel 2050. La novità si sarebbe riverberata, con tutta probabilità, sui biglietti per i passeggeri.

