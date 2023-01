Traghetti, i conti in ripresa 

È il gruppo Grimaldi a capeggiare la hit parade degli armatori italiani per quanto riguarda i ricavi. Nell’ultimo anno, passato il momento più buio della pandemia, i bilanci delle compagnie di navigazione sono tornati a brillare. I numeri riferiti al 2021, presi in esame dall’Università di Genova, vedono Grimaldi al primo posto con tre miliardi e 460 milioni di euro di ricavi, un totale attivo superiore ai sette miliardi e un patrimonio netto di quattro miliardi e mezzo. È il frutto dell’attività delle sette società che fanno parte del gruppo fondato a Napoli e che conta 16mila dipendenti. La crescita è del 10% sul bilancio dei due anni precedenti. Se guardiamo alle singole compagnie la top ten vede in testa due società dello stesso gruppo: Grimaldi Euromed, che ha un ruolo cruciale nel trasporto di veicoli in tutta Europa e Grimaldi Deep, che ha il core business nel trasporto di merci rotabili sulle rotte atlantiche; la prima ha ottenuto ricavi per un miliardo e 400 milioni, la seconda per 844 milioni di euro.

Le flotte rinnovate

Il 2022 è stato l’anno della ripresa degli acquisti da parte degli armatori italiani: sono state varate quaranta nuove navi per un controvalore di 1,5 miliardi di dollari. Tra gli armatori più attivi il gruppo D’Amico che dispone di una tra le più importanti flotte a livello mondiale di navi portarinfuse e navi cisterna. Quattro traghetti si aggiungono alla flotta di Marnavi, tre le navi acquistate da Snam e due da Saipem. Agli acquisti si affiancano le cessioni fatte da molte società per sopraggiunti limiti d’età delle navi o per il necessario rinnovo tecnologico. Tra le compagnie singole, al terzo posto si piazza Italia Marittima, erede dalla storica Lloyd di Trieste con ricavi pari a 765 milioni di euro e una crescita del 9%. Segue la Costa crociere, unica compagnia del settore a battere bandiera italiana. Il bilancio del 2021 risente della crisi determinata dalla pandemia e che, nel settore, è ora superata. Costa ha una variazione negativa di bilancio sui due anni precedenti di ben il 68%; i ricavi sono stati pari a 524 milioni di euro contro i 4 miliardi del 2019 e un miliardo e 200 milioni del 2020. Costa crociere fa parte del gruppo Carnival, quotato alle Borse di Londra e di New York, può contare su 26 navi con una capacità di 88mila posti letto.

Le altre in classifica

Grandi Navi Veloci, controllata dalla lussemburghese Sas Shipping di Gianluigi Aponte, proprietario di Msc, occupa la quinta piazza della classifica con ricavi per 465 milioni di euro. La società, attiva, tra l’altro, in Sardegna, Sicilia, Albania, Spagna, Marocco, Tunisia, Francia, ha una crescita del 16%.