«Traghetti, con le proroghe non si può programmare» 

«Ci auguriamo che si possa tornare ad avere un servizio ordinario, non basato sulle proroghe».

È l’auspicio di Stefano Rombi, sindaco di Carloforte, dopo il quinto nulla di fatto nell’assegnazione del servizio di trasporto marittimo in continuità terrotoriale per le isole minori. Ancora una volta, la quinta di seguito dal 2022, nessun operatore ha presentato offerte per il bando promosso dalla Regione. Continua quindi il regime di proroga e, in attesa del nuovo bando, potrebbe essere necessaria un’altra proroga. «Auspichiamo che in tempi rapidissimi - dice il primo cittadino - si possa avere di nuovo un servizio ordinario. La prossima scadenza è la fine di dicembre 2024, confidiamo che per quella data il servizio sia affidato». Le aspettative per l’esito dell’ultimo bando erano molto alte: l’incremento della base d’asta, circa 26 milioni per ciascuna annualità, aveva fatto credere che questa fosse la volta buona per l’assegnazione invece il risultato del bando non è cambiato: zero offerte. «È necessario che al più presto si arrivi ad un servizio ordinario - dice l’assessore ai Trasporti e alla mobilità Gianluigi Penco - con le proroghe è impossibile la programmazione dell’intero comparto». Sul tema l’amministrazione comunale ha chiesto un incontro all’assessorato regionale ai Trasporti.

