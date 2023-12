Tragedia sventata, l’85enne ustionato nel rogo è fuori pericolo 

È fuori pericolo il pensionato di 85 anni di Quartucciu, rimasto ustionato avant’ieri sera nell’incendio che ha distrutto la sua abitazione di Sant’Isidoro, sulla vecchia Orientale sarda. Le ferite alle mani, alle gambe e in altre parti del corpo non sono profonde, per fortuna; l’uomo tra l’altro non ha perso conoscenza durante le operazioni di soccorso. Con l’ambulanza del 118 e i pompieri, sono arrivati i vigili urbani e i carabinieri del nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Quartu. Il rogo, secondo quanto emerso da un primo sopralluogo, è stato probabilmente provocato da una fuoriuscita di gas dalla bombola di una stufetta che il pensionato aveva acceso per riscaldare gli ambienti, provocando l’esplosione e quindi le fiamme che hanno demolito parte della stessa abitazione. Nel cortile sono state recuperate altre bombole che non sono esplose.Una tragedia sventata, per fortuna. Il boato ha fatto scattare l’emergenza con telefonate al 118, ai vigili del fuoco e ai carabinieri arrivati sul posto con i capitani Michele Cerri e Ignazio Cabras che hanno diretto questa prima fase delle indagini. Gli stessi militari ieri hanno anche informato la Procura dell’accaduto.

