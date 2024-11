Tragedia sulla 554, moto e camion sulla stessa corsia 

Vanno avanti gli accertamenti dei carabinieri di Quartu e Selargius per ricostruire la dinamica dell’incidente che martedì mattina è costato la vita al cagliaritano Efisio Pancrazio Saba, di 55 anni. Il grosso autoarticolato e la moto viaggiavano sulla stessa corsia di marcia in direzione Cagliari. Il traffico era abbastanza intenso quando all’ottavo chilometro si è consumata la tragedia.

La moto sarebbe entrata in collisione col camion: Efisio Pancrazio Saba è finito sull’asfalto ed è morto rendendo inutili tutti gli sforzi fatti dai medici per salvargli la vita.

Sulla dinamica dell’incidente continuano a farsi solo ipotesi visto che le forze dell’ordine anche ieri hanno mantenuto in merito uno stretto, comprensibile riserbo, forse in attesa della conclusione dell’inchiesta anche per risalire alle eventuali responsabilità. L’uomo abitava a Cagliari in via Ortensie, quartiere di Barracca manna, e forse stava rientrando a casa.

La moto è finita in mezzo alla carreggiata, vicino il suo conducente. Sono stati gli automobilisti di passaggio e lo stesso autista dell’autoarticolato a lanciare l’allarme. Nel giro di pochi minuti sono arrivate le ambulanze del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri di Selargius e Quartu e gli operai dell’Anas. Ai primi soccorritori, la situazione è apparsa subito drammatica.

I sanitari appena arrivati con l’unità medicalizzata, non hanno perso un attimo, facendo di tutto per salvare il motocislista. Tutto purtroppo inutile. La salma ricoperta da un lenzuolo bianca è stata recuperata alla fine del sopralluogo dei carabinieri e messa a disposizione della famiglia per i funerali.

Un dramma, l’ennesimo lungo la statale 554, trafficatissima a tutte le ore della giornata. In particolare nella prima mattinata, nel primo pomeriggio e fra le 17 e le 20. Sono queste le ore più critiche con migliaia di pendolari dell’hinterland che la percorrono soprattutto per recarsi al lavoro.

