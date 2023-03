Tragedia sul pontile, c’è un’indagata 

Una super-perizia chiarirà la dinamica, le cause e le eventuali responsabilità dell’infortunio costato la vita a Stefano Nonnis, l’operaio di 42 anni di Santadi che, il 17 agosto dello scorso anno, è caduto da un pontile della Saras di Sarroch, finendo in mare e morendo per annegamento. L’accertamento tecnico sarà effettuato in contraddittorio, nel corso di un incidente probatorio chiesto al giudice dalla sostituta procuratrice Nicoletta Mari che, per consentire la nomina di un consulente di parte, ha formalizzato l’iscrizione nel registro degli indagati di Maria Gabriella Carta, 65 anni di Tortolì, amministratrice della Turismar, società per la quale lavorava l’operaio deceduto.

L'incidente probatorio

L’imprenditrice ogliastrina potrà dunque nominare un proprio esperto che si confronterà con quello della Procura e con quello della famiglia del 42enne, assistita dai legali Giovanni Aste e Andrea Pisanu. Subito dopo l’incidente nel molo della raffineria, la Procura aveva aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti, inviando per gli accertamenti gli ispettori dello Spresal (Servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro) e i carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro, che hanno ricostruito nei minimi particolari la dinamica della tragedia.

La ricostruzione

Da quanto si è appreso, intorno alle 9.30 del 17 agosto 2022, l’operaio stava lavorando su un pontile alto un paio di metri quando, per cause non accertate, è caduto in mare, morendo annegato. I colleghi avrebbero tentato di aiutarlo, ma il 42enne ha perso i sensi. Vani gli immediati tentativi di intervenire da parte della squadra emergenze interna alla raffineria: per Stefano Nonnis non c’era stato nulla da fare. Il suo corpo era poi stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco.