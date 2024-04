Tragedia sul lavoro, udienza gup 

Salvatore Santeddu, il 54enne morto il 5 ottobre del 2021 in un incidente sul lavoro nelle campagne tra Nuoro e Lollove, durante un tirocinio in un’azienda agricola, non avrebbe potuto svolgere lavori di manutenzione sul camion che lo travolse uccidendolo mentre era sdraiato sotto. L’uomo era privo della necessaria formazione per quel tipo di lavori e non è stata garantita la sicurezza. A sostenerlo il sostituto procuratore di Nuoro, Ireno Satta, che ha chiesto il rinvio a giudizio per il titolare dell’azienda agricola, Antonio Cossu, nuorese, difeso dall’avvocato Gonario Floris, che ieri è comparso davanti al gup di Nuoro per difendersi dall’accusa di omicidio colposo.

In udienza i familiari della vittima, rappresentati dagli avvocati Mauro Cuccu e Alessia Ariu, si sono costituiti parte civile e hanno chiesto di chiamare in causa come responsabili civili chi si occupò del tirocinio. Richiesta su cui il gup si è riservato. Archiviate le posizioni della presidente della cooperativa Progetto H di Macomer, Alessia Pintus, con cui formalmente Santeddu aveva una posizione assicurativa con l’Inail e il tutor dell’altra coop che aveva gestito il reinserimento sociale per conto della Lariso con Progetto H, Giampaolo Congias, difeso da Pasqualino Moi.

