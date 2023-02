Tragedia sfiorata per una fuga di gas 

I due anziani proprietari, sotto choc, se la cavano con qualche lieve escoriazione e vengono medicati sul posto. Poteva finire in tragedia ma per fortuna la bombola non è esplosa. I vigili del fuoco hanno lavorato fino a tarda sera per mettere in sicurezza il balcone che si affaccia su alcuni uffici. Sul posto anche la Polizia.

Un’esplosione fortissima, causata presumibilmente da una perdita di gas, manda in frantumi la vetrata di un appartamento al secondo piano di un palazzo e lesiona gravemente il balcone. Sul posto arrivano subito le squadre dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona e un’ambulanza della Misericordia di Quartu.

Un boato squarcia il silenzio al parco del Sole, in via Turati, poco dopo le 17.

Salvi per miracolo

Il terrore

Il boato, fortissimo, scuote un normale sabato pomeriggio, degli inquilini della palazzina. «Io abito al sesto piano» racconta Giorgio Sulis, «a un certo punto ho sentito questo scoppio molto forte. Mi sono affacciato e ho visto delle persone giù nel parco che dicevano di chiamare i vigili del fuoco che era successo qualcosa al secondo piano. Così sono sceso anche io». L’unica cosa certa per ora, è che si è formata una sacca di gas. La veranda, chiusa da una vetrata, si è riempita di gas e il balcone si è lesionato con delle crepe profonde. Saranno adesso le indagini dei vigili del fuoco a stabilire se la perdita sia derivata dalla rottura di una tubatura.

I testimoni

«Anche io ho sentito lo scoppio» racconta un altro residente della palazzina Gabriele Piseddu, «all’inizio ho pensato che fosse uno di quei petardi potenti lanciati da questi ragazzini che si radunano qui sotto, poi però mi sono affacciato e ho visto che il problema era un altro. La prima cosa che ho notato è stata una grande crepa sul muro». Da qui, «sono sceso subito a vedere cosa fosse successo e al secondo piano ho visto il proprietario della casa dove c’è stata la perdita di gas, come ci hanno detto poi, che stava pulendo a terra, aveva un attacco di panico». I due anziani inquilini, molto spaventati sono stati raggiunti subito dal figlio: «I miei genitori sono ancora molto agitati», si limita a dire ancora scosso per la paura, «per fortuna però non si sono fatti male». I due anziani sono stati medicati sul posto dal personale dell’ambulanza e per fortuna non c’è stato bisogno di portarli in ospedale. La paura però è stata tanta, davvero tanta.

I pericoli

Una tragedia per fortuna solo sfiorata che conferma come i maggiori pericoli si nascondano in casa. Le perdite di gas e le bruciature usando i fornelli sono i rischi più insidiosi. Le vittime sono per lo più anziani, che inciampano nei tappeti, cadono quando si alzano dal letto, sbattono alle finestre. Ma non mancano gli incidenti causati dall’uso di trapani o attrezzi per bricolage improvvisati o cadute dalle scale. Ne sanno qualcosa le associazioni di soccorso, chiamate ogni giorno ad aiutare cittadini in difficoltà.

