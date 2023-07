Tragedia sfiorata per un caffè al bar 

Le telecamere fugano ogni dubbio: il furgone, alle 14.28 di lunedì, si sposta improvvisamente dal punto in cui lo aveva lasciato, in sosta vietata accanto ai parcheggi degli scooter in piazza Yenne, un minuto prima il conducente, un 35enne di Sestu, sceso per andare a bere un caffè. Nelle vicinanze non c’è nessuno: dunque viene escluso definitivamente il coinvolgimento di terze persone, con manomissioni o tentativo di furto. Il mezzo si muove verso la statua, attraversa piazza Yenne, prende velocità e si infila nel marciapiede a sinistra, nel primo tratto del Corso. Travolge i tavolini e poi si ferma contro il muro. Si lascia dietro danni e feriti, per fortuna nessuno grave. Le indagini della Polizia Locale vanno avanti ma sono già arrivate a un punto fermo: si è trattato di un incidente dovuto a una scarsa attenzione del conducente del furgone preso a noleggio in vista di un trasporto di materiale edile. Nel parcheggiare il mezzo, il 35enne non ha inserito la marcia e non ha tirato completamente il freno a mano, con lo sterzo verso sinistra e dunque nel tratto in discesa. Per ora scatteranno le sanzioni per divieto di sosta e per omesso controllo.

Patente e revisione

Su quanto accaduto gli agenti della Polizia Locale, sotto il coordinamento di Davide Ullasci, hanno inviato gli atti in Procura per eventuali ulteriori valutazioni. Non solo. Il conducente è stato segnalato alla Prefettura: rischia la sospensione della patente. Su questo potrebbe pesare il fatto che una decina di persone hanno riportato delle ferite: sette alla fine sono quelle finite in ospedale ma, per fortuna, senza gravi conseguenze. È inoltre emerso che il mezzo, preso a noleggio, non aveva la revisione: non è stato comunque sequestrato perché gli investigatori hanno potuto svolgere tutti gli accertamenti necessarie per ricostruire quanto accaduto nelle fasi successive all’incidente.

Le barriere

L’inesperienza e la disattenzione del 35enne, e probabilmente il fatto di non conoscere il mezzo, stavano dunque per provocare qualcosa di tragico. Solo una serie di fortunate coincidenze, le conseguenze sono state importanti ma non gravissime. Il furgone, durante il suo spostamento, non è finito su altre auto in movimento e non ha investito nessun pedone che si trovava nella zona. Chi si trovava tra i tavolini di cinque locali coinvolti è riuscito ad alzarsi subito, senza dunque venir travolto e rimanere schiacciato. Chi è scappato si è fatto male durante le fasi concitate della fuga e per i tavolini, sedie e vetri distrutti. Il furgone si è infilato in un tratto senza fioriere anti intrusione o blocchi: su questo sono in corso ulteriori accertamenti da parte degli agenti della Municipale. Per ora però non sono emerse irregolarità: in questo tratto, essendo un marciapiede in una zona pedonale, non sarebbe obbligatorio predisporre delle barriere. Anche se due grandi fioriere erano presenti nella parte sinistra del corso Vittorio Emanuele, proprio per evitare l’accesso di veicoli: erano state sistemate, su indicazione dell’allora capo della Polizia Franco Gabrielli, dopo gli attacchi terroristici dell’Isis in Europa con l’utilizzo di mezzi lanciati sulle folle. Sono rimaste lì almeno fino al 2020. Poi sono state spostate, così come i “panettoni” in cemento.

I feriti

Insomma alla fine non ci sono state conseguenze tragiche. E anche i sette feriti rimasti in ospedale per le cure del caso non hanno riportato lesioni particolarmente importanti. «Quando abbiamo sentito la gente urlare e visto il camion che entrava nella zona pedonale abbiamo pensato subito ad un attentato. È stato terrificante, anche perché il mezzo ha centrato proprio il lato del marciapiede dove c’erano i tavolini con tante persone che pranzavano. Siamo corse, convinte di trovare una sciagura», il racconto di due testimoni di quanto accaduto.

