È filato tutto liscio fino alla tarda serata di ieri quando sotto la pioggia battente s’è rischiata la tragedia nel centro storico in festa per “Mastros”. Durante una rissa tra giovanissimi, in piazzetta Campo dei Fiori, è comparso un coltello. Un diciottenne è rimasto ferito: per fortuna, non è grave. È finito in ospedale dove un minorenne è stato accompagnato in coma etilico. In un’altra lite due giovani si sono affrontati a bottigliate. La prima giornata di Autunno in Barbagia ha richiamato visitatori da tutta l’Isola. Pochi stranieri, ma tanti ospiti ammirati per l’offerta culturale ed enogastronomica. Espositori e visitatori soddisfatti, pur con difficoltà per i parcheggi.

San Pietro

In piazza Salvatore Satta, tra un pergolato e le pietre di Pinuccio Sciola, Gonaria Porqueddu, Marco Catte, Ester Capelli e Kevin Costa, dell’associazione Amazzoni e cavalieri di Nuoro, spiegano: «Abbiamo proposto vino di Mamoiada e prodotti a chilometro zero, tra le richieste più amate il classico pane lentu con purpuzza. Fin dalla mattina sono arrivati numerosi visitatori sardi, qualcuno dalla Penisola. Lo spazio assegnato consente di far giocare i bambini, e questo ha dato un tocco in più». Immancabili i gruppi organizzati con i pullman: «Da Tempio siamo partiti alle 8 e arrivati alle 11. Amiamo le Cortes, e in particolare Nuoro per la sua cultura, l’artigianato e l’enogastronomia. È un modo per scoprire i luoghi e le tipicità».

Prodotti tipici

In via Roma le presenze aumentano. Alba Ruiu e Tina Carta spiegano: «Da metà mattinata c’è stato un incremento di visitatori. Tanti sardi e qualche francese. Abbiamo proposto assaggi del nostro miele, premiato a Londra e Bologna, e qualche sorriso». Dice Sandro Marchi: «Ho deciso di riprendere l’antico mestiere di “Sos Zillonarjos”, verso inizio Novecento se ne contavano una quarantina. Portavano i prodotti di luogo in luogo. Sul banco ho messo fiore sardo, salumi, formaggi, ricotta da Gavoi e vino di Olzai, provenienti dai produttori».

Antichi ricami

Davanti al museo deleddiano, Bastiana Ruiu mostra i ricami dell’abito tradizionale nuorese, un’attività che porta avanti da 25 anni. «Anche i francesi si interessano ai ricami - racconta -. Alcuni stentano a credere che il grembiule sia fatto interamente a mano. Mi piace raccontarlo». Ora realizza un grembiule e un corpetto, ricorda l’abito della nonna, indossato per il matrimonio. «Mi piace partecipare, il mio è un vero laboratorio dimostrativo, anche se pochi giovani si fermano: l’interesse maggiore è degli adulti. Un po’ mi dispiace».

L’accoglienza

Alessandro Melis, del Presidio turistico nuorese, apprezza attività ed espositori, segnala i problemi legati alla circolazione: «Forse bisognerebbe organizzare meglio questo aspetto. Alcuni visitatori hanno dovuto fare il giro più volte, non si trovava un parcheggio». Matteo Fogu, da Sant’Antioco, nota stand più ordinati e meno confusione rispetto agli scorsi anni, ma lamenta i parcheggi: «Molti non sapevano dove lasciare l’auto». Gli artisti Cenzo Cocca e Ilaria Melis da Cagliari affermano: «Nuoro si distingue per la cultura ed è sempre un piacere tornare. L’accoglienza è alta, i nuoresi e chi partecipa ti fanno sentire come in famiglia. Per questo ci piace tornare qui, oltre ad aspetti culturali unici».Elena Ganga, di Coroemendula, auspica più spazio per pittori, artisti e artigiani: «Servirebbero più laboratori sui prodotti tradizionali, così l’offerta diventerebbe assai ricca». L’evento continua oggi con il matrimonio tradizionale. Previsti laboratori, attività per bimbi e alle 16 Cantamus Grassia, omaggio a Deledda nel centenario del Nobel. Intanto, la Guardia di finanza acquisisce l’elenco degli espositori della rassegna.

RIPRODUZIONE RISERVATA