Tragedia Pintor, una perizia viziata 

Una perizia viziata da conflitti d’interesse e una barriera stradale che, anziché proteggere, ha ucciso. Sono questi i nodi centrali del processo civile sulla tragedia che, il 25 dicembre 2017, è costata la vita ai fratelli Matteo e Francesco Pintor. Ieri mattina, davanti al Tribunale di Nuoro, si è tornato a parlare di quella giornata e delle responsabilità che, secondo le parti civili, vanno oltre la condotta del conducente. A presenziare all’udienza anche Giovanni Pintor dell’associazione #AdessoBasta! e fratello delle vittime, sopravvissuto alla tragedia, Daniela Falconi, presidente dell’Anci Sardegna, in aula a rappresentare con un intervento adesivo al processo avviato da Alessandro Satta contro Anas, l’urgenza di una messa in sicurezza delle infrastrutture stradali.

Nuova perizia

Sotto la lente del giudice Francesca Lecis c’è ora una nuova perizia affidata ieri a consulente tecnico, l’ingegnere Paolo Marcialis. L’obiettivo è chiarire se il guardrail contro cui si è schiantata l’auto condotta dal cugino delle vittime, Alessandro Satta (sopravvissuto ma gravemente ferito), fosse regolare e conforme alle normative tecniche in vigore all’epoca dei fatti. Ma proprio sulla perizia che portò all’archiviazione del procedimento penale contro Anas, è stata sollevata un’eccezione pesante. Secondo gli avvocati Danilo Sedda (per Satta) Luigi Pisanu per #AdessoBasta! e Michele Mazzette per l'Anci, il tecnico che allora aveva escluso irregolarità era già stato consulente degli indagati in un procedimento simile, sollevando così il sospetto di mancanza di terzietà. «Non si può essere periti di parte in un processo e poi subito dopo pretendere di essere super partes in un altro collegato», è stata la contestazione. Per questo è stato chiesto di non far entrare quella consulenza su cui la Procura, e poi il Gup, fondarono l’archiviazione. Due incidenti avvenuti sulla stessa strada, ma non nello stesso identico punto.

Le ipotesi

Per la difesa di Satta però, le barriere stradali, secondo la normativa tecnica recepita da Anas nel 2004, avrebbero dovuto essere adeguate entro tre anni. Invece in quel tratto della statale 129 sarebbe emerso anche da precedenti procedimenti - tra cui quello sulla morte del carabiniere Gianfranco Fae, avvenuta in circostanze analoghe appena un anno prima - i guardrail non rispettavano gli standard richiesti. Proprio nel caso Fae, ha fatto notare l’avvocato di Alessandro Satta, l’allora capocantoniere Anas e imputato Giovanni Satta si difese spiegando di aver inviato 26 segnalazioni documentate, di varchi non autorizzati. In Sardegna – hanno ricordato gli avvocati – si muore troppo spesso non solo per errore umano, ma per carenze delle infrastrutture». Il giudice si è riservato anche sui quesiti avanzati dall’avvocato Pietro Sanna, difensore di Anas, che ha chiesto di accertare se la condotta alla guida abbia influito in modo determinante sul tragico epilogo. L’ingegnere Marcialis ha 120 giorni per completare la relazione.

