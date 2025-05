Tragedia per strada, via al processo 

Ha chiesto di essere interrogato in aula, Mario Masala, per dare la sua versione della tragica fine del vicino di casa Tonino Pirastru. Secondo la pm Milena Aucone, Masala, la mattina del 3 luglio dell’anno scorso, ha investito deliberatamente, uccidendolo, Pirastru, con il quale aveva continue liti. I fatti sono avvenuti a Porto Cervo (Liscia di Vacca). Ieri a Tempio si è aperto il processo per l’omicidio del pensionato, presente Masala (attualmente agli arresti domiciliari). I difensori del presunto responsabile del delitto, gli avvocati Giancarlo Frongia e Nicola Satta, hanno chiesto il rito abbreviato. La contestazione della pm Milena Aucone è basata sulle indagini condotte dalla Polizia Stradale. Inizialmente il decesso di Tonino Pirastru (76 anni) era apparso come la tragica conseguenza di un incidente stradale. La vittima era stata travolta dal furgone guidato da Masala (40 anni, orginario di Sassari) e la Polizia stradale, almeno nella primissima fase delle indagini, aveva inquadrato l’episodio come un omicidio colposo. Ma nel giro di pochi giorni erano emersi i pesantissimi dissidi tra i due vicini di casa. Pirastru insisteva per la chiusura di uno spazio condominiale. Ieri i familiari della vittima si sono costituiti parte civile, assistiti dagli avvocati Elias Vacca ed Ezia Orecchioni. Masala sarà interrogato davanti al gip Alessandro Cossu il 1 luglio prossimo.

RIPRODUZIONE RISERVATA