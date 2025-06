Tragedia nei fondali al largo di Bosa, muore un corallaro  

Una domenica di lavoro a circa 100 metri di profondità in un tratto di mare non molto distante dalla costa di Bosa. Una giornata come tante per chi pratica la pesca del corallo, ma che ieri un fatale destino ha segnato tragicamente. Doriano Belloni, 74 anni, origini riminesi e una grande esperienza dei fondali sardi, è deceduto durante un’immersione di lavoro nelle acque al largo del promontorio di Capo Marrargiu. Immediato l’intervento dei mezzi della Guardia costiera comando Circomare di Bosa e dei soccorsi del 118, ma per l’appassionato professionista purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Lo sgomento

La tragedia si è consumata ieri mattina introno alle 9.30. Belloni dopo essersi preparato e con l’assistenza degli altri operatori che erano con lui a bordo della barca, regolarmente autorizzata per questo tipo di attività, è entrato in acqua a circa 7 miglia dalla costa e ha iniziato la discesa verso il fondo. Una procedura che Belloni, esperto corallaro, conosceva bene prima di raggiungere in sicurezza il fondale dove sono presenti i rami di corallo più interessanti per la raccolta. Dalla barca, poco dopo, i colleghi di lavoro si sono accorti però che l’immersione non stava procedendo secondo quanto pianificato, qualcosa di grave era accaduto e hanno subito lanciato l’allarme alla Capitaneria di porto e al 118 che ha attivato anche l’intervento dell’elisoccorso.

Forse Belloni è stato colto da un improvviso malore oppure a fulminare il bravo subacqueo potrebbe essere stata una embolia gassosa sopraggiunta a quelle alte profondità sottomarine. Vani i tentativi di rianimazione da parte degli uomini della Guardia costiera. Belloni non si è più ripreso. Il magistrato di turno ha disposto il sequestro della salma, dell’attrezzatura personale e dell’imbarcazione per avviare l’indagine che dovrà ricostruire le causa e l’esatta dinamica dell’incidente sulla base anche degli accertamenti effettuati dalla Capitaneria, coordinata dalla comandante Alessandra Gabrini. Intanto ieri mattina la salma del corallaro è stata trasferita a Cagliari, all’ospedale Brotzu, dove su indicazione della Procura sarà effettuata l’autopsia.

La vittima

Doriano Belloni era un corallaro molto conosciuto in Sardegna dove ha svolto la sua attività per tanti anni. Era un professionista esperto e assai pratico dei fondali dell’Isola. In particolare si immergeva nell’area più vocata per la pesca del corallo rosso, ovvero nel tratto di mare tra il Sinis, la Planargia e la costa algherese. Belloni era regolarmente autorizzato a svolgere la pesca del corallo.

Sarà ora l’indagine aperta della magistratura a spiegare cosa è accaduto durante quella tragica giornata di lavoro nei fondali di Bosa.

